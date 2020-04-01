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Наказание за красоту: медики выяснили, какому заболеванию подвержены высокие стройные девушки

3:12 1 апреля 2020 67
Высокая и стройная
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Несмотря на то, что высокие и стройные девушки, казалось бы, заведомо обречены на всеобщее внимание, любование и многомиллионные рекламные контракты, иногда они могут становиться жертвой распространенного гинекологического заболевания эндометриоза, которое вызывает бесплодие.

К такому выводу пришли ученые датского Centerfo rClinical Research and Prevention, чей доклад был опубликован в Annals of Human Biology, пишет Daily Mail.

Ученые пришли к выводу, что болезнь встречается с периодичностью 1 случай на 10 женщин. У жертв эндометриоза возникают проблемы с зачатием и беременностью.

В ходе исследования было установлено, что расстройство чаще встречается у худощавых женщин с ростом выше среднего. Таковы результаты наблюдений с участием более 170 тысяч девочек в возрасте от 7 до 13 лет.

Эндометриоз связан с повышенным уровнем полового гормона эстрогена, влияющего на рост девочек. Также он вызывает рост тканей, которые и провоцируют собственно болезнь. Речь идет об эндометрии — ткани, выстилающей внутреннюю часть матки.

Девочки с повышенным индексом массы тела, то есть более плотные и низкорослые, реже сталкиваются с эндометриозом, как показали наблюдения. Их авторы полагают, что критический период времени, во время которого болезнь только развивается, часто пропускается специалистами. В результате диагноз ставится с задержкой на несколько лет.

Вероятность развития эндометриоза можно установить в достаточно раннем возрасте, что позволит врачам раньше начать профилактику и лечение, замедляющее рост эндометрия. Когда эндометрий разрастается за пределы матки (к примеру, в яичники), то клетки этой ткани при расщеплении не имеют пространства для выхода. Они кровоточат, эта кровь воздействует на другие органы.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, симптомами какой болезни могут быть тянущая боль в пояснице и повышенная температура.

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