- 03:12 Наказание за красоту: медики выяснили, какому заболеванию подвержены высокие стройные девушки
- 02:49 Помогла туалетная бумага: сексуальная красотка прославилась своими оригинальными фото
- 02:18 Недавно вернулся из-за границы: под Одессой депутат горсовета заразился коронавирусом
- 01:25 Бесстрашный принц: Уильям готов рискнуть жизнью в борьбе с коронавирусом
- 00:44 "Евровидению" нашли замену: организаторы выступили с необычным предложением
- 00:19 "Марш на Крым" перенесли: Чубаров назвал причину
- 31.03 23:51 День смеха: открытки, поздравления, забавные смс
- 31.03 23:48 Князь Монако Альбер выздоровел после заражения COVID-19
- 31.03 23:27 Мэр райцентра на Тернопольщине признался, что заражен коронавирусом
- 31.03 23:04 В нарушение Женевской конвенции: правозащитники показали, как Россия изменяет состав населения Крыма
- 31.03 22:58 1 апреля: лучшие розыгрыши, приколы и картинки
- 31.03 22:47 Хроники коронавируса: в Нью-Йорке 75 тысяч зараженных, а в РФ нарушителям карантина светит тюрьма
Наказание за красоту: медики выяснили, какому заболеванию подвержены высокие стройные девушки
Несмотря на то, что высокие и стройные девушки, казалось бы, заведомо обречены на всеобщее внимание, любование и многомиллионные рекламные контракты, иногда они могут становиться жертвой распространенного гинекологического заболевания эндометриоза, которое вызывает бесплодие.
К такому выводу пришли ученые датского Centerfo rClinical Research and Prevention, чей доклад был опубликован в Annals of Human Biology, пишет Daily Mail.
Ученые пришли к выводу, что болезнь встречается с периодичностью 1 случай на 10 женщин. У жертв эндометриоза возникают проблемы с зачатием и беременностью.
В ходе исследования было установлено, что расстройство чаще встречается у худощавых женщин с ростом выше среднего. Таковы результаты наблюдений с участием более 170 тысяч девочек в возрасте от 7 до 13 лет.
Эндометриоз связан с повышенным уровнем полового гормона эстрогена, влияющего на рост девочек. Также он вызывает рост тканей, которые и провоцируют собственно болезнь. Речь идет об эндометрии — ткани, выстилающей внутреннюю часть матки.
Девочки с повышенным индексом массы тела, то есть более плотные и низкорослые, реже сталкиваются с эндометриозом, как показали наблюдения. Их авторы полагают, что критический период времени, во время которого болезнь только развивается, часто пропускается специалистами. В результате диагноз ставится с задержкой на несколько лет.
Вероятность развития эндометриоза можно установить в достаточно раннем возрасте, что позволит врачам раньше начать профилактику и лечение, замедляющее рост эндометрия. Когда эндометрий разрастается за пределы матки (к примеру, в яичники), то клетки этой ткани при расщеплении не имеют пространства для выхода. Они кровоточат, эта кровь воздействует на другие органы.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, симптомами какой болезни могут быть тянущая боль в пояснице и повышенная температура.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт