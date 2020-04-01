Мир

Трамп считает, что принц Гарри и Меган Маркл «оскорбили королеву» и ведут себя, как эгоисты

Президент Дональд Трамп отказался оплачивать расходы на безопасность переехавших в Лос-Анджелес принца Гарри и Меган Маркл из-за их «эгоистичного поведения». Об этом заявил британский политик Найджел Фараж, который был лидером партии Brexit. По словам Фараджа, Трамп пришел в ярость из-за того, что Гарри и Меган «оскорбили королеву», покинув Британию, когда в стране было объявлена чрезвычайная ситуация и когда отец Гарри принц Чарльз заболел коронавирусом.

«Он сказал, что американцы не будут оплачивать их счета. И мы тоже не должны», — заявил политик на радио LBC.

«Когда граница между Канадой и США закрывалась, частный самолет покинул остров Ванкувер и вылетел в Лос-Анджелес. Угадайте, кто был в этом частном самолете? Да, Гарри и Меган. Они решили, что не будут жить на западном побережье Канады. Да и никогда не собирались, не так ли? Они отправились в Голливуд, и она получила контракт с Disney», — заявил Найджел, имея в виду, что Меган Маркл озвучила роль в документальном диснеевском фильме о слонах.

Между тем Меган и Гарри, утратившие 31 марта статус высокопоставленных членов королевской семьи, по сообщениям западной прессы наняли охранников которые прежде работали на Анджелину Джоли и Брэда Питта. Частная охрана может обойтись им в пять миллионов долларов в год. Часть расходов может взять на себя принц Чарльз.

Ранее герцог и герцогиня Сассекские заявили, что расходы на их безопасность будут финансироваться из частных источников. Однако, по данным СМИ, «частная охрана» станет лишь дополнением к несущим при супругах постоянное круглосуточное дежурство офицерам полиции Лондона — что обеспечивается за счет денег британских налогоплательщиков.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Чарльз победил коронавирус и вышел из самоизоляции.



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