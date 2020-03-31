Все кончено: Меган Маркл и принц Гарри утратили статус членов королевской семьи

Мир

31 марта внук британской королевы принц Гарри и его жена Меган Маркл окончательно сложили с себя королевские полномочия и утратили статус высокопоставленных членов королевской семьи. Супруги опубликовали на своей странице Sussex Royal в Instagram прощальный пост, обратившись к 11 миллионам своих подписчиков. Они объявили, что не будут больше пользоваться этим аккаунтом. Ранее, как известно, эксплуатировать бренд Sussex Royal им запретила Елизавета II.

«Как мы все ощущаем, мир в этот момент кажется чрезвычайно хрупким. Тем не менее, мы уверены, что у каждого человека есть потенциал и возможность изменить ситуацию — как это видно сейчас во всем мире, в наших семьях, наших сообществах и на передовой — вместе мы можем поддержать друг друга… Хотя вы больше нас здесь не увидите, наша работа продолжиться. Спасибо этому сообществу — за поддержку, вдохновение и общее стремление сделать мир лучше. Мы с нетерпением ждем скорого воссоединения с вами», — говорится в заявлении.

Как сообщил пресс-секретарь, помимо аккаунта в Instagram (который герцог и герцогиня Сассекские открыли в апреле 2019 года) перестанет обновляться также сайт SussexRoyal.com. Ближайшие несколько месяцев Меган и Гарри будут «сконцентрированы на своей семье» и продолжат делать все, что в их силах, чтобы поддерживать благотворительные организации, с которыми сотрудничают, а также развивать свой собственный новый благотворительный проект.

Хотя Гарри и Меган формально сохранят титулы Их Королевских Высочеств, они больше не будут ими пользоваться. Герцогские титулы останутся при них. Гарри сохраняет шестое место в очереди престолонаследия, а его десятимесячный сын Арчи — седьмое.

Ранее стало известно, что семейство переехало из Канады, где проживало с ноября прошлого года, на постоянное место жительства в Лос-Анджелес. Президент США Дональд Трамп отказался предоставлять Гарри и Меган охрану, отметив, что они должны платить за нее сами. Те ответили, что расходы на их безопасность будут финансироваться из частных источников. Однако, по данным издания The Mirror, «частная охрана» станет лишь дополнением к несущим при супругах постоянное круглосуточное дежурство офицерам полиции Лондона — что обеспечивается за счет денег британских налогоплательщиков. При этом, как утверждает инсайдер, желание полицейских работать на пару варьирует «от небольшого до никакого».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что отец Гарри принц Чарльз излечился от коронавируса.



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