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Пандемия коронавируса в Европе приближается к пику: озвучен прогноз

8:40 1 апреля 2020 404
пандемия
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Вспышка коронавируса в Европе, а именно в Италии и Испании, приближается к своему пику. Такой осторожный вывод сделали во Всемирной организации здравоохранения.

Доктор Майк Райан, возглавляющий программу ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении, предположил, что ряд стран Европы уже вплотную приблизились к пиковым значениям по заболеваемости, и дальше будет спад. В то же время Райан обращает внимание, что оперативные данные по заболеваемости — это по сути инфицирования двухнедельной давности, а оценить успешность новых карантинных мер можно будет лишь по прошествии еще двух недель.

Также представитель ВОЗ обратил внимание, что в китайском Ухане в статистике по заболевшим было несколько спадов и подъемов, перед тем как показатели вышли на плато, а потом начали устойчиво снижаться. Такая же ситуация может быть и в Европе. Потому, чтобы достичь устойчивого снижения заболеваемости, необходимо удвоить усилия.

Говоря о задачах на ближайшее время, Райан обратил внимание, что сейчас большая часть инфицирований происходит не на улице, а дома между членами одной семьи. Поэтому очень важно отслеживать лиц, контактирующих с каждым из заболевших.

Напомним, в Италии на 31 марта зафиксировано 4 тыс. новых заболевших, в Испании — почти восемь тысяч. Всего по миру заболели 859 тыс. человек, а новым центром распространения заболевания стали США. Об этом в обзоре «Хроники коронавируса: в Нью-Йорке 75 тысяч зараженных, а в РФ нарушителям карантина светит тюрьма».

Фото un.org

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