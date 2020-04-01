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Общество и люди

Как подшутить над другом 1 апреля: крутые пранки и розыгрыши (видео)

11:07 1 апреля 2020 112
Пранк с девочкой из фильма Звонок
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

1 апреля — день смеха, шуток и веселья. И хоть в этом году из-за пандемии коронавируса всему миру не до смеха, многие из нас ищут прикольные идем розыгрыша своих друзей и знакомых.

Интересно, что разыграть можно не только своих близких, но и совершенно незнакомых людей. Ловите идеи, которые можно будет попробовать реализовать после карантина.

Пранки или розыгрыши могут быть не только смешными, но и весьма пугающими.

В современном мире не обходится без использования цифровых технологий, а визуальные эффекты только усиливают ощущение опасности. Это и делает пранки еще смешнее и изящнее.

Ранее «ФАКТЫ» предлагали своим читателям прикольные картинки по случаю 1 апреля.

Читайте также: чем занять себя во время карантина.

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