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Украина — Шотландия: онлайн-видеотрансляция матча ¼ финала чемпионата Европы по FIFA 20
В среду, 1 апреля, состоятся четвертьфинальные дуэли на чемпионате Европы по FIFA 20 среди профессиональных футболистов, который проводит популярный Instagram-блог 433.
В поединке Украина — Шотландия честь нашей страны будет отстаивать футболист «Манчестер Сити» и национальной команды Александр Зинченко, возлюбленная которого Влада Седан проводит карантин в Украине.
Напомним, что на предыдущих стадиях турнира самый молодой автор гола в истории «желто-синих» разгромил россиянина Данила Кругового (6:1) и в дополнительное время вырвал победу у австрийца Михаэля Грегорича (2:1). За шотландцев сыграет 18-летний полузащитник «Челси» Билли Гилмор, уже одолевший в рамках ЧЕ македонца Эниса Барди (2:0) и француза Лукаса Эрнандеса (5:1).
Прямую трансляцию матча Зинченко — Гилмор, которую проведет YouTube-канал 433, смотрите на сайте «ФАКТОВ» в этой новости в 18:00.
Отметим, что в других парах ¼ финала сразятся: Мунас Даббур (Израиль) — Патрик Шик (Чехия), Диогу Жота (Португалия) — Тодд Кантуэлл (Англия) и Серхио Регилон (Испания) — Бернд Лено (Германия).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что собаки сорвали тренировку Александра Зинченко на карантине.
Фото ffu.ua
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