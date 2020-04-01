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Спорт

Украина — Шотландия: онлайн-видеотрансляция матча ¼ финала чемпионата Европы по FIFA 20

11:15 1 апреля 2020 54
Александр Зинченко
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В среду, 1 апреля, состоятся четвертьфинальные дуэли на чемпионате Европы по FIFA 20 среди профессиональных футболистов, который проводит популярный Instagram-блог 433.

В поединке Украина — Шотландия честь нашей страны будет отстаивать футболист «Манчестер Сити» и национальной команды Александр Зинченко, возлюбленная которого Влада Седан проводит карантин в Украине.

Напомним, что на предыдущих стадиях турнира самый молодой автор гола в истории «желто-синих» разгромил россиянина Данила Кругового (6:1) и в дополнительное время вырвал победу у австрийца Михаэля Грегорича (2:1). За шотландцев сыграет 18-летний полузащитник «Челси» Билли Гилмор, уже одолевший в рамках ЧЕ македонца Эниса Барди (2:0) и француза Лукаса Эрнандеса (5:1).

Прямую трансляцию матча Зинченко — Гилмор, которую проведет YouTube-канал 433, смотрите на сайте «ФАКТОВ» в этой новости в 18:00.

Отметим, что в других парах ¼ финала сразятся: Мунас Даббур (Израиль) — Патрик Шик (Чехия), Диогу Жота (Португалия) — Тодд Кантуэлл (Англия) и Серхио Регилон (Испания) — Бернд Лено (Германия).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что собаки сорвали тренировку Александра Зинченко на карантине.

Фото ffu.ua

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