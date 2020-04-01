Чтобы удержать сына дома на карантине, суровый отец применил необычный способ (фото)

Мир

В филиппинских соцсетях стали вирусными фотографии, которые разместила некая девушка. Она сообщила, что ее младший брат, несмотря на объявленный в стране в связи с пандемией коронавируса карантин, отказывался сидеть дома и постоянно пытался убежать на свободу и играть с приятелями на улице. Чтобы удержать сына, суровый отец принял необычное решение. Временно превратившись в парикмахера, он сделал сыну уродливую прическу. Взяв нож, он наполовину обрил отпрыску голову. Теперь мальчику придется самоизолироваться, потому что в таком виде он стесняется выйти на улицу и показаться друзьям.

На фото мальчик рыдает, а его папа смотрит на него, явно довольный результатом. Еще на одном снимке мальчик позирует с сестрой в своем обычном виде.

Мнения пользователей сети по этому поводу разделились. Одни сочли, что отец поступил жестоко. «Это уж чересчур. Мальчик выглядит таким грустным», «Я хотел засмеяться, но он выглядит таким несчастным» — писали они.

Другие возражали, что, если такая мера заставит ребенка сидеть дома и не даст ему заразиться, то его слезы того стоят.

фото Oddity Central

Ранее «ФАКТЫ» писали, что женщина применила просроченный крем с эффектом загара и стала похожей на Шрека.

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