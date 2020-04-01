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Мы тебя не выбирали: шутка про Зеленского на "Лиге смеха" довела зал до истерики
Год назад в Украине прошел первый тур выборов президента, спустя полтора месяца Владимир Зеленский вступил в должность главы государства и по понятным причинам ушел из студии «Квартал 95», а также перестал вести ряд проектов на телеканале «1+1». В первые месяцы своего президентства Зеленский позволял появляться на съемках «Лиги смеха», которую после его ухода ведет Евгений Кошевой.
Впрочем, в последние месяцы президенту, видимо, не до смеха. «Лига смеха» проходит уже без его участие.
Во время последнего эфира произошел довольно забавный эпизод. Команда «Загорецька Людмила Степанівна», которая выступала в этот раз за команду-джокера «Хит леджер», буквально взорвала зал шуткой про президентство Зеленского.
В ходе своего выступления команда разыгрывала конфликт с тренером — Надеждой Дорофеевой.
«Ты не наш тренер, потому что мы тебя не выбирали», — сказал один из участников.
«Вот-вот, я так про Зеленского говорю», — добавил второй актер. После этой фразы зал плакал от смеха.
Как известно, во время избирательной кампании команды проекта «Лига смеха» с бесплатными концертами ездили по Украине и выступали перед студентами. Официально это не считалось частью гонки, однако таким образом комики, по мнению экспертов, проводили неформальную агитацию.
После выборов Зеленский назначил участника «Лиги смеха» Василия Гуменюка главой района в Хмельницкой области.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.