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Мы тебя не выбирали: шутка про Зеленского на "Лиге смеха" довела зал до истерики

12:03 1 апреля 2020 519
Загорецька Ліга сміху
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

Год назад в Украине прошел первый тур выборов президента, спустя полтора месяца Владимир Зеленский вступил в должность главы государства и по понятным причинам ушел из студии «Квартал 95», а также перестал вести ряд проектов на телеканале «1+1». В первые месяцы своего президентства Зеленский позволял появляться на съемках «Лиги смеха», которую после его ухода ведет Евгений Кошевой.

Впрочем, в последние месяцы президенту, видимо, не до смеха. «Лига смеха» проходит уже без его участие.

Во время последнего эфира произошел довольно забавный эпизод. Команда «Загорецька Людмила Степанівна», которая выступала в этот раз за команду-джокера «Хит леджер», буквально взорвала зал шуткой про президентство Зеленского.

В ходе своего выступления команда разыгрывала конфликт с тренером — Надеждой Дорофеевой.

«Ты не наш тренер, потому что мы тебя не выбирали», — сказал один из участников.

«Вот-вот, я так про Зеленского говорю», — добавил второй актер. После этой фразы зал плакал от смеха.

Как известно, во время избирательной кампании команды проекта «Лига смеха» с бесплатными концертами ездили по Украине и выступали перед студентами. Официально это не считалось частью гонки, однако таким образом комики, по мнению экспертов, проводили неформальную агитацию.

После выборов Зеленский назначил участника «Лиги смеха» Василия Гуменюка главой района в Хмельницкой области.

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