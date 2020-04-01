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- 12:15 Крым несет угрозу территориальной целостности РФ: в России признали проблему
Крым несет угрозу территориальной целостности РФ: в России признали проблему
Крым для Российской Федерации — не просто чемодан без ручки. Это практически нерешаемая проблема, превращающая РФ в страну-изгоя. Она будет оставаться, пока жив Путин. И даже после смены власти в России легко решить этот вопрос не удастся: «верхи не смогут, низы не захотят», считает известный американский и российский финансовый и политический аналитик Слава Рабинович.
— Крым — это проблема России, — рассказал «ФАКТАМ» Слава Рабинович. — Ее необходимо будет решать. И даже не исходя из интересов Украины и не защищая ее территориальную целостность. Российская Федерация должна решить проблему своей собственной территориальной целостности, — потому что никто не признает международные границы России. И добиться признания международных границ России можно только с помощью решения проблемы Крыма. Это решение должно стать приемлемым и для российской стороны. Нельзя забывать, что власть условного президента Навального или условного премьер-министра Рабиновича может не продержаться и двух недель, если будут приниматься решения, которые вызовут бурные протесты в российском обществе.
Но все же один способ вернуть Крым даже до краха путинского режима у Украины есть. Об этом, а также о том, нужно ли Украине снабжать Крым и можно ли превратить Россию в Северную Корею, читайте в заключительной части большого интервью Славы Рабиновича «ФАКТАМ».
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!