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Украина

Аваков назвал возможную дату окончания карантина в Украине

12:15 1 апреля 2020 707
Арсен Аваков
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Украина после карантина, который на данный момент введен до 24 апреля, может вернутся к нормальной жизни не ранее 15 мая.

Такую точку зрения озвучил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, назвав этот вариант «предположением оптимиста».

«Никто в нашей стране не знает, когда завершится эпидемия и отменится карантин. А тот, кто говорит, что знает — врет. Все будет зависеть от развития ситуации и нашей успешности в борьбе с вирусом», — написал Аваков на своей страничке в социальных сетях и напомнил, что некоторые страны вводят более жесткий режим карантина — «от Польши, с 1 апреля вводящей более жесткий режим карантина до комендантского часа в Ницце и запрета выходить на улицы во Франции, Испании, Италии, в той же Москве и Нью-Йорке».

«Моя точка зрения: страна начнет возвращаться к нормальной жизни не раньше 15 мая. И это — предположения оптимиста. С другой стороны, очень ответственный момент атаки эпидемии… Если не будем массово обниматься и шашлышить в парках, награждая друг друга вирусом, — можем сбить пик коронавируса, не доходя до уровня трагических потерь», — пишет Аваков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время карантина полиция будет контролировать выполнение противоэпидемических мероприятий, в частности, проводить разъяснительную работу среди граждан, входящих в группу риска, в том числе, и среди тех, кто недавно вернулся в Украину из-за границы.

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