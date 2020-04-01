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Морозы отступят: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни
Мощный атлантический антициклон Keywan начинает слабеть, а циклоны Pauline и Olivia блокируют поступление арктического воздуха в Украину. Это принесет потепление. А на днях в Киеве был побит температурный рекорд, который держался с 1977 года.
Как сообщает синоптик Наталья Диденко, ночь на четверг, 2 апреля, еще будет с морозом, но уже ожидается сухая солнечная погода: от +8 до +13 градусов.
В четверг в Киеве будет ночью также будет небольшой мороз — до -3 градусов, а днем температура поднимется до +10 градусов. Осадки не предвидятся.
В дальнейшем температура воздуха также будет постепенно повышаться.
Ранее сообщалось, что синоптик дала прогноз, когда температура воздуха в Украине поднимется до +19 градусов.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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