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Детям до 16 лет появляться на улице без взрослых запрещено: как ужесточат карантин в Украине
Кабинет Министров переформатировать действующие в Украине карантинные ограничения, ужесточив их. Соответствующие предложения были озвучены на заседании правительства 1 апреля 2020 года. Напомним, на совещании под руководством президента уже рассматривали вероятность введения в стране режима «все в масках» с 6 по 24 апреля.
Так, на всей территории Украины планируется установить:
- запрет на пребывание в общественных местах без маски или респиратора;
- запрет на перемещение группой лиц более чем двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
- запрет на пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;
- запрет на посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;
- запрет на посещение спортивных и детских площадок;
- запрет на проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Проект постановления будет утвержден после его согласования с офисом Омбудсмена и учета предложений министерств и ведомств, сообщает пресс-служба правительства.
Как сообщали «ФАКТЫ», по мнению министра внутренних дел Арсена Авакова, Украина сможет вернутся к нормальной жизни не ранее 15 мая. Тем не менее действующий срок действия карантинных ограничений истекает 24 апреля.
Фото Сергея Тушинского
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