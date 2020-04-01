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Учимся дома: Минобразования опубликовало расписание телеуроков для 5 — 11 классов

17:17 1 апреля 2020 103
Учимся дома: Минобразования опубликовало расписание телеуроков для 5&nbsp;— 11 классов
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

С понедельника, 6 апреля, для учащихся 5−11 классов стартует проект «Всеукраинская школа онлайн». Ежедневно по ТВ и в YouTube-канале Министерства образования и науки будут транслироваться уроки по 11 предметам

Как сообщает пресс-служба министерства, ежедневно, с понедельника по пятницу будут транслировать уроки по украинскому языку, украинской литературе, истории Украины, всемирной истории, английскому языку, физике, алгебре, геометрии, географии, химии и биологии.

При этом за каждым классом также закреплен отдельный телеканал или медиаресурс, который будет в будни транслировать уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности посмотреть их в Интернет.

Так, уроки для 5 класса будут транслировать телеканалы Плюс-Плюс и 112 Украина; 6 класс — ZOOM и News One; 7 класс — ZIK; 8 класс — Индиго и УНИАН; 9 класс — Рада и UA: Культура; 10 класс — UA: Перший; 11 класс — М1.

Учебный день начинается в 10:00.

Напомним, в Украине могут ужесточить карантинные ограничения, а сам карантин продлить до 15 мая.

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