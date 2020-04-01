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«Это больной вопрос»: Jerry Heil рассказала о сложностях с парнями
Популярная певица Jerry Heil, которой досталось от хейтеров за пост о шансах российской группы Little Big на «Евровидении», откровенно рассказала о личной жизни. Точнее, о ее отсутствии. 24-летняя Яна Шемаева не скрывает, что ей непросто вступать в романтические отношения с парнями. Все свое время певица посвящает работе.
Это особенно беспокоит родителей девушки, желающих счастья своему ребенку.
«Это больной вопрос, — призналась мама Яны. — Я не знаю, что такое происходит с теми кавалерами», — сказала Людмила Шемаева в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».
Яна говорит, что переживает детские комплексы и смущается каждый раз, когда получает цветы от поклонников, не знает, как реагировать на знаки внимания.
«Бывают моменты, когда я просто стопорюсь и не знаю, как себя вести. Это какой-то такой детский комплекс, который начался в детском саду. Есть уже какой-то мальчик, который тебе нравится, и они там обменялись с другой девочкой валентинками, и все у них там уже любовь-любовь в группе „ромашка“, а ты такая типа стоишь и думаешь: не пришла еще любовь в группу „калинка“. И оно, типа, хиханьки да хаханьки, но оно настолько отложилось где-то в подсознании, что потом ты живешь, тебе уже в школе кажется, что тебе никто не уделяет внимания», — поделилась певица в рубрике «Кава з перцем».
Яна также призналась, что мама однажды решила за ней проследить, и отправилась за ней на свидание. Яна и не подозревала, что первый поцелуй у нее случился под четким контролем мамы.
«Это просто испанский стыд. Представьте: первое серьезное свидание, первый поцелуй, а потом ты приходишь домой, делишься с мамой и понимаешь, что она все видела!», — рассказала Яна.
Теперь Яне некогда бегать на свидания. Она пообещала родителям, что до 28 лет замуж не выйдет.
Ранее Яна Шемаева рассказала, почему в 24 года является девственницей.
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