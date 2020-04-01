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Политика

Политолог, предсказавший победу Зеленского, назвал Коломойского "сбитым летчиком": что это значит

18:25 1 апреля 2020 396
Игорь Коломойский
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Триумвират, который недавно фактически управлял Украиной, развалился — это еще полгода назад спрогнозировал в интервью «ФАКТАМ» политолог Виктор Бобыренко. Теперь он анализирует, в каком положении после недавних решений Рады оказался олигарх Игорь Коломойский.

«Я прогнозировал, что триумвират развалится. Все триумвираты разваливаются. И первое, что сделал Зеленский в этом направлении, это — привлек Ахметова. И Шмыгаль, и половина правительства, например, — креатуры Ахметова. К процессу принятия решения из младших партнеров полноценными партнерами кроме Ахметова был привлечен и Аваков. Возглавлявшая ГБР, а ныне — Генпрокуратуру, Венедиктова — креатура Авакова. Триумвират расширился, и роль Коломойского была нивелирована, его кинули. Голосование по нужным для МВФ законам показало — им вообще пожертвовали», — утверждает Бобыренко.

По его словам, ближайшие дни покажут, смирился ли Коломойский с таким пониженным статусом или решил начал войну. Он может остаться в расширенном экс-триумвирате или выйти из него, чтобы бороться с Зеленским. Какой путь выбран, можно будет понять по реакции телеканала «1+1».

«Думаю, Коломойского не устраивает статус „сбитого летчика“, он с ним не смирится — поэтому прежнего триумвирата уже не будет», — отметил политолог.

Читайте также полное интервью Виктора Бобыренко «ФАКТАМ».

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский и Гончарук поругались из-за Коломойского.

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