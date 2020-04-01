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В киевских судах переполох: коронавирус проник в Лукьяновское СИЗО, — СМИ

20:03 1 апреля 2020 353
Лукьяновское СИЗО
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Киеве у некоторых задержанных, доставляемых из Лукьяновского СИЗО в суды в последнюю неделю, наблюдаются резкое ухудшение состояния здоровья и симптомы, которые внешне характерны для коронавируса COVID-19. Об этом следственные судьи районных судов столицы сообщили «Судебно-юридической газете».

В результате судьи поставлены в сложное положение, так как в СИЗО отсутствуют тестирование и диагностика коронавируса.

Как отмечают в судах, многие задержанные отказываются участвовать в заседаниях в режиме видеоконференции и настаивают на доставке из Лукьяновского СИЗО в суды. Причем не используются средства индивидуальной защиты, а защитные маски выдаются уже прямо в судах. Это ставит под угрозу здоровье судей, адвокатов и сотрудников аппаратов судов.

«Официально коронавируса в Лукьяновском СИЗО нет. При этом не исключено, что он может там быть. Есть проблема в его выявлении и надлежащем диагностировании», — сообщил изданию источник в руководстве Министерства юстиции.

Ранее сообщалось, что в Минздраве назвали причину, по которой умирает большинство пациентов с COVID-19.

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