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В киевских судах переполох: коронавирус проник в Лукьяновское СИЗО, — СМИ
В Киеве у некоторых задержанных, доставляемых из Лукьяновского СИЗО в суды в последнюю неделю, наблюдаются резкое ухудшение состояния здоровья и симптомы, которые внешне характерны для коронавируса COVID-19. Об этом следственные судьи районных судов столицы сообщили «Судебно-юридической газете».
В результате судьи поставлены в сложное положение, так как в СИЗО отсутствуют тестирование и диагностика коронавируса.
Как отмечают в судах, многие задержанные отказываются участвовать в заседаниях в режиме видеоконференции и настаивают на доставке из Лукьяновского СИЗО в суды. Причем не используются средства индивидуальной защиты, а защитные маски выдаются уже прямо в судах. Это ставит под угрозу здоровье судей, адвокатов и сотрудников аппаратов судов.
«Официально коронавируса в Лукьяновском СИЗО нет. При этом не исключено, что он может там быть. Есть проблема в его выявлении и надлежащем диагностировании», — сообщил изданию источник в руководстве Министерства юстиции.
Ранее сообщалось, что в Минздраве назвали причину, по которой умирает большинство пациентов с COVID-19.
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