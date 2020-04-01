В Минздраве назвали причину смерти большинства пациентов с коронавирусом

Украина

Самое большое количество случаев летального исхода у заболевших коронавирусной инфекцией в Украине в данный момент наблюдается среди больных с сахарным диабетом.

Об этом во время брифинга заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко. Он, в частности, отметил, что не во всех 17 летальных исходах COVID-19 привел к смерти заболевших.

«Анализируя каждый конкретный случай, мы отслеживаем, что смерть наступает и по другим причинам. Но обращаем внимание, что наибольшее количество летальных случаев на сегодня — у больных с сахарным диабетом», — отметил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», медики предупреждают, что коронавирус особенно опасен для пожилых людей с хроническими заболеваниями.

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