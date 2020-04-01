Украина

Отказался от госпитализации — заразил трех человек: в Ахтырку завезли коронавирус из Испании

В городе Ахтырка Сумской области отказавшийся от госпитализации мужчина с COVID-19 заразил коронавирусом трех человек. Напомним, 1 апреля в в Сумах, где из-за коронавируса ограничили въезд в город, применили первый штраф за появление в магазине без маски.

По информации Ахтырского городского портала, больной вернулся из Испании 15 марта, а в конце месяца у него диагностировали COVID-19.

После резкого ухудшения состояния пациента (температура повысилась до 39 градусов, начались боль за грудиной и сухой кашель) семейный врач рекомендовал госпитализацию в Тростянецкую городскую больницу, однако мужчина написал отказ, оставшись дома на самоизоляции вместе с женой и двумя детьми.

У шести контактных лиц мужчины (ими оказались родители больного и теща) экспресс-тесты показали отрицательные результаты. Тем не менее повторный анализ показал инфицирование первых контактов, еще трое его контактных лиц оказались здоровыми.

Напомним, пациентом № 1 в Сумской области стала 76-летняя женщина из села Козацкое Конотопского района. Коронавирус у нее диагностировали 25 марта.



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