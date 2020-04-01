- 22:21 "Крым": Земфира впервые за долгие годы выпустила новую песню
- 22:15 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 22:12 Отказался от госпитализации — заразил трех человек: в Ахтырку завезли коронавирус из Испании
- 21:43 В Киеве просроченные е-билеты с QR-кодом можно «вернуть к жизни»: как это сделать
- 21:35 Свитолина в слезах отреагировала на отмену Уимблдона
- 21:29 В Одессе срочно закрыли одну из больниц и массово тестируют больных пневмонией
- 21:21 Участвовал полицейский: под Киевом задержали банду похитителей банковских терминалов
- 21:01 Не берите деньги в долг и сдерживайте эмоции: гороскоп на апрель для всех знаков зодиака
- 21:01 Красивые открытки и поздравления с Днем ангела Светланы
- 20:56 Оставайтесь дома: Зеленский пообещал создать миллионы рабочих мест для вернувшихся заробитчан
- 20:12 Не уговоры и рекомендации, а жесткие меры: Зеленский записал новое обращение к украинцам
- 20:03 В киевских судах переполох: коронавирус проник в Лукьяновское СИЗО, — СМИ
Отказался от госпитализации — заразил трех человек: в Ахтырку завезли коронавирус из Испании
В городе Ахтырка Сумской области отказавшийся от госпитализации мужчина с COVID-19 заразил коронавирусом трех человек. Напомним, 1 апреля в в Сумах, где из-за коронавируса ограничили въезд в город, применили первый штраф за появление в магазине без маски.
По информации Ахтырского городского портала, больной вернулся из Испании 15 марта, а в конце месяца у него диагностировали COVID-19.
После резкого ухудшения состояния пациента (температура повысилась до 39 градусов, начались боль за грудиной и сухой кашель) семейный врач рекомендовал госпитализацию в Тростянецкую городскую больницу, однако мужчина написал отказ, оставшись дома на самоизоляции вместе с женой и двумя детьми.
У шести контактных лиц мужчины (ими оказались родители больного и теща) экспресс-тесты показали отрицательные результаты. Тем не менее повторный анализ показал инфицирование первых контактов, еще трое его контактных лиц оказались здоровыми.
Напомним, пациентом № 1 в Сумской области стала 76-летняя женщина из села Козацкое Конотопского района. Коронавирус у нее диагностировали 25 марта.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...