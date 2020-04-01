- 15:50 Скандал вокруг "пленок Ермака": СБУ приехала к Леросу, а он ушел за молоком
- 15:48 Лучший вратарь мира поразил суперточным броском мяча и отпраздновал успех в стиле Роналду
- 15:42 День ангела Александры: красивые поздравления и открытки
- 15:38 Меньше половины украинцев имеют достаточный запас масок: результаты опроса
- 15:37 Жителя Сум оштрафовали на 17 тысяч гривен за посещение магазина без маски
- 15:37 В Киеве возобновили "летний" скоростной режим для автостранспорта
- 15:15 DZIDZIO показал свою первую любовь
- 15:05 Зеленский не против отправки украинских медиков в Италию для борьбы с коронавирусом
- 14:35 Когда в Украине наступит пик эпидемии коронавируса: озвучен прогноз
- 14:33 Украинцам пообещали дополнительные выплаты: кто и сколько получит
- 14:28 Морозы отступят: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни
- 14:19 Украина — Шотландия: онлайн-видеотрансляция матча ¼ финала чемпионата Европы по FIFA 20
Жителя Сум оштрафовали на 17 тысяч гривен за посещение магазина без маски
В среду, 1 апреля, в Сумах, где из-за коронавируса ограничили въезд в город и предпринимают дополнительные меры по предотвращению распространения COVID-19, суд принял решение оштрафовать на 17 тысяч гривен мужчину, который пришел в продуктовый магазин без маски.
Как сообщает «Судебная власть», мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение правил карантина. Также сообщается, что еще 27 марта была принято решение о запрете находится в общественных местах на территории Сумской городской объединенной территориальной общины без средств индивидуальной защиты
Помимо штрафа мужчине придется также оплатить и судебные расходы в размере 420 гривен. Постановление суда еще не вступило в законную силу — оно может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?