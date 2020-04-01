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Украина

Жителя Сум оштрафовали на 17 тысяч гривен за посещение магазина без маски

15:37 1 апреля 2020 176
Судейский молоток
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В среду, 1 апреля, в Сумах, где из-за коронавируса ограничили въезд в город и предпринимают дополнительные меры по предотвращению распространения COVID-19, суд принял решение оштрафовать на 17 тысяч гривен мужчину, который пришел в продуктовый магазин без маски.

Как сообщает «Судебная власть», мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение правил карантина. Также сообщается, что еще 27 марта была принято решение о запрете находится в общественных местах на территории Сумской городской объединенной территориальной общины без средств индивидуальной защиты

Помимо штрафа мужчине придется также оплатить и судебные расходы в размере 420 гривен. Постановление суда еще не вступило в законную силу — оно может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,

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