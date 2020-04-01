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Шоу-бизнес

"Крым": Земфира впервые за долгие годы выпустила новую песню (видео)

22:21 1 апреля 2020 45
Земфира
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известная российская певица Земфира, представившая песню «Джозеф» на стихи Иосифа Бродского в 2018 году, порадовала поклонников новым треком. После длительной паузы в семь лет она выпустила авторскую песню «Крым».

«Если ты будешь со мной жить, я попробую бросить пить. Однозначно брошу курить, потому что тебя бесит кашель, как у больных, и нам пришлось бы поехать в Крым», — поет Земфира.

Работа певицы появилась в YouTube. В создании песни приняли участие гитарист Петр Чернявский, барабанщик Александр Зингер, звукорежиссер Илья Лукашев, мастеринг производил британский музыкант и продюсер Джордж Шиллинг.

Напомним, подруга Земфиры режиссер и актриса Рената Литвинова в интервью Ксении Собчак рассказывала, что они вместе делят квартиру — творческое пространство, где Земфира работает над песнями, а Литвинова занимается своими фильмами.

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