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"Крым": Земфира впервые за долгие годы выпустила новую песню (видео)
Известная российская певица Земфира, представившая песню «Джозеф» на стихи Иосифа Бродского в 2018 году, порадовала поклонников новым треком. После длительной паузы в семь лет она выпустила авторскую песню «Крым».
«Если ты будешь со мной жить, я попробую бросить пить. Однозначно брошу курить, потому что тебя бесит кашель, как у больных, и нам пришлось бы поехать в Крым», — поет Земфира.
Работа певицы появилась в YouTube. В создании песни приняли участие гитарист Петр Чернявский, барабанщик Александр Зингер, звукорежиссер Илья Лукашев, мастеринг производил британский музыкант и продюсер Джордж Шиллинг.
Напомним, подруга Земфиры режиссер и актриса Рената Литвинова в интервью Ксении Собчак рассказывала, что они вместе делят квартиру — творческое пространство, где Земфира работает над песнями, а Литвинова занимается своими фильмами.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.