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"Невероятное зрелище": сеть впечатлило снятое дроном видео опустевших улиц Киева
Режиссер и продюсер Валентин Кондратюк показал, как опустевший из-за карантина Киев выглядит с высоты птичьего полета. Напомним, собкор «ФАКТОВ» снял опустевший Крещатик.
Ролик Streets of Kyiv Under Quarantine был опубликован в Youtube режиссера 29 марта.
В кадр попали все знаковые, обычно многолюдные места столицы — Майдан Незалежности, Подол, центральный железнодорожный вокзал и новый пешеходно-велосипедный мост.
«Вспышка COVID-19 оставила город Киев в состоянии изоляции. Давайте посмотрим на улицы утреннего Киева. Оставайся дома!» — прокомментировал видео его автор.
В комментариях пользователи признались, что такой столицу еще не видели.
Другие же отметили, что COVID-19 помог городу наконец-то «отдохнуть» и назвали кадры историческими.
«Жутко и красиво одновременно», — написала одна из пользовательниц.
Напомним, ранее в сети показали, как во время карантина выглядят самые узнаваемые туристические места мира.
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