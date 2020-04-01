«Невероятное зрелище»: сеть впечатлило снятое дроном видео опустевших улиц Киева

Украина

Режиссер и продюсер Валентин Кондратюк показал, как опустевший из-за карантина Киев выглядит с высоты птичьего полета. Напомним, собкор «ФАКТОВ» снял опустевший Крещатик.

Ролик Streets of Kyiv Under Quarantine был опубликован в Youtube режиссера 29 марта.

В кадр попали все знаковые, обычно многолюдные места столицы — Майдан Незалежности, Подол, центральный железнодорожный вокзал и новый пешеходно-велосипедный мост.

«Вспышка COVID-19 оставила город Киев в состоянии изоляции. Давайте посмотрим на улицы утреннего Киева. Оставайся дома!» — прокомментировал видео его автор.

В комментариях пользователи признались, что такой столицу еще не видели.

Другие же отметили, что COVID-19 помог городу наконец-то «отдохнуть» и назвали кадры историческими.

«Жутко и красиво одновременно», — написала одна из пользовательниц.

Напомним, ранее в сети показали, как во время карантина выглядят самые узнаваемые туристические места мира.

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