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Общество и люди

Крещатик не узнать: как выглядит опустевший центр Киева во время карантина (фоторепортаж)

13:15 24 марта 2020 347
Крещатик не узнать: как выглядит опустевший центр Киева во время карантина (фоторепортаж)
Инф. «ФАКТОВ»

После того как с 17 марта в Киеве ввели тотальные ограничения в связи с пандемией коронавируса, а с 23 марта еще и ввели запрет на пассажирские перевозки в общественном транспорте, обычно многолюдный город-миллионник опустел. Это зафиксировал фотокорреспондент «ФАКТОВ» Сергей ТУШИНСКИЙ.

Несмотря на хорошую погоду, даже в центре столицы безлюдно. Например, пустуют обычно занятые лавочки под каштанами на Крещатике в районе ЦУМа.

Одинокие прохожие, как правило, быстро проходят по своим делам, не наслаждаются они и велосипедными прогулками.

Опустел Майдан Незалежности — непривычно тихо у Главного почтампта.

Попала в объектив камеры и одна из остановок общественного транспорта — там журналист увидел всего одного потенциального пассажира — в медицинской маске.

Торговые центры в столице закрыты, однако в одном из них остался дезинфектор.

Вход в метро пугает темнотой, хотя картинку немного скрашивают голуби — их теперь никто не беспокоит.

Отметим, что кроме Киева, на данный момент режим чрезвычайной ситуации действует в 9 регионах Украины.

Напомним, заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив считает, что при соблюдении украинцами карантина пандемия коронавируса в нашей стране может быть побеждена к маю, и примерно в этом месяце граждане смогут полноценно вернуться на работу после карантина.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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