- 13:33 Когда ждать доллар по 30: эксперты дали неутешительный прогноз
- 13:31 Ночные морозы и штормовой ветер: синоптик рассказала о погоде 25 марта
- 13:27 В Польше наказали украинцев, нарушивших карантин
- 13:25 Коронавирус в Украине: на Буковине — еще 13 заболевших COVID-19
- 13:15 Крещатик не узнать: как выглядит опустевший центр Киева во время карантина (фоторепортаж)
- 13:01 Ажиотаж в магазинах: Супрун рассказала, как хранить крупы и чем полезны каши
- 12:58 Босс UFC выставил снимок «состарившихся» Хабиба и Фергюсона и нашел новое место для их боя
- 12:54 Как выгуливать собак на карантине: хозяин отправляет со шпицем на улицу дрон
- 12:53 Берегите нервы: гороскоп на 25 марта для всех знаков зодиака
- 12:44 «Не чувствовала даже запаха кофе», — известная шахматистка рассказала о ранних симптомах коронавируса
- 12:40 Украина запустит серийное производство тест-систем для диагностики коронавируса: что об этом известно
- 12:22 СМИ рассказали, как Eurolab Пальчевского помог ВИП-пациентам из Куршевеля скрыть положительные тесты на коронавирус
Крещатик не узнать: как выглядит опустевший центр Киева во время карантина (фоторепортаж)
После того как с 17 марта в Киеве ввели тотальные ограничения в связи с пандемией коронавируса, а с 23 марта еще и ввели запрет на пассажирские перевозки в общественном транспорте, обычно многолюдный город-миллионник опустел. Это зафиксировал фотокорреспондент «ФАКТОВ» Сергей ТУШИНСКИЙ.
Несмотря на хорошую погоду, даже в центре столицы безлюдно. Например, пустуют обычно занятые лавочки под каштанами на Крещатике в районе ЦУМа.
Одинокие прохожие, как правило, быстро проходят по своим делам, не наслаждаются они и велосипедными прогулками.
Опустел Майдан Незалежности — непривычно тихо у Главного почтампта.
Попала в объектив камеры и одна из остановок общественного транспорта — там журналист увидел всего одного потенциального пассажира — в медицинской маске.
Торговые центры в столице закрыты, однако в одном из них остался дезинфектор.
Вход в метро пугает темнотой, хотя картинку немного скрашивают голуби — их теперь никто не беспокоит.
Отметим, что кроме Киева, на данный момент режим чрезвычайной ситуации действует в 9 регионах Украины.
Напомним, заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив считает, что при соблюдении украинцами карантина пандемия коронавируса в нашей стране может быть побеждена к маю, и примерно в этом месяце граждане смогут полноценно вернуться на работу после карантина.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!