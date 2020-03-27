Мир

Мир без людей: в сети показали, как узнаваемые туристические места выглядят во время карантина (видео)

В сети показали видео из самых известных туристических мест в Европе и США, которые опустели в связи с глобальной пандемией коронавируса.

Автор подборки, Ася Резницкая, отметила, что всего лишь собрала кадры с наружных камер в Венеции, Риме, горнолыжных курортов в Альпах и американских мегаполисах.

«Как мир сейчас выглядит без нас», — назвала она ролик, который на данный момент перепостили уже 82 тысячи пользователей Facebook.

В комментариях к видео их авторы выразили мнение, что «запустив пандемию», природа смогла хоть немного очиститься.

«Пора задуматься, правильно ли мы живем? Хорошо ли относимся друг к другу, ценим ли свою жизнь и жизнь живущих рядом людей, близких и чужих. Земля устала от наших капризов», — написала одна из пользовательниц, Ольга Гойник.

Напомним, ранее итальянцы подтвердили, что из-за коронавируса каналы в Венеции стали намного чище.

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