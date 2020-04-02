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"Принял удар на себя": в Одессе коронавирус обнаружен у сотрудника мэрии
В Одессе, где накануне срочно закрыли одну из больниц и массово тестировали больных пневмонией, у сотрудника департамента обращений граждан Одесского городского совета обнаружили COVID-19.
Об этом сообщил в своем Facebook вице-мэр Одессы Павел Вугельман.
По его словам, в условиях карантина большинство сотрудников мэрии, которые занимаются обеспечением жизнедеятельности города, находились на своих рабочих местах. Однако в среду, 1 апреля, у одного из сотрудников нашей структуры подтвердился диагноз коронавирус COVID-19.
Было выяснено, что в течение недели он находился дома.
Когда же состояние мужчины ухудшилось, больному сделали тест на COVID-19, и подтвердился положительный результат тестирования.
Все контактные лица уже установлены и отправлены на карантин.
«Несмотря на выполнение всех медицинских рекомендаций, сотрудники, находящиеся на первом рубеже работы с горожанами — в департаменте обращений граждан, приняли первый удар болезни», — пишет Вугельман.
Также чиновник сообщает, что руководство города приняло решение отправить многих сотрудников, работающих в административном здании мэрии в центре города на удаленную работу.
Напомним, что по состоянию на десять вечера 1 апреля в целом по Украине подтверждены 794 случаев COVID-19. При этом зафиксированы 20 случаев с летальным исходом, а в 13 случаях украинцам удалось победить опасное заболевание.
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