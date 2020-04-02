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Умышленное убийство с отметкой "самоубийство": в Ровно нашли застреленным чиновника Госгеокадастра
Ровно, где волонтер подарила клинике дорогостоящий аппарат для лечения больных коронавирусной инфекцией, в первый день апреля произошло ЧП: был найден застреленным заместитель начальника ГУ Госгеокадастра в Ровенской области 32-летний Илья Карпов.
Тело чиновника обнаружили в его собственном доме, передает ТСН.
По словам правоохранители, слова которых приводит сайт, тело мужчины обнаружила его родственница в здании на улице Черновола 1 апреля около 11:40. Следователи, прибывшие на вызов, обнаружили в прихожей тело мужчины с огнестрельным ранением грудной клетки.
На месте инцидента рядом с телом лежало охотничье ружье. Ее следователи изъяли. Отмечается, что найденное оружие было зарегистрировано в установленном законодательством порядке.
Пока причина смерти выясняется, точные результаты будут известны после судебно-медицинской экспертизы. За этим инцидентом следователи уже начали расследование по предварительной правовой квалификацией ч.1 ст. 115 УКУ («Умышленное убийство с отметкой самоубийство»).
Сообщается, что у погибшего чиновника остались жена и малолетний сын. На должности Карпов работал с 3 апреля 2017 года.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале марта в Житомире нашли застреленным известного волонтера, бойца АТО.
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