27.10 / 27.82 29.25 / 30.30
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В Италии медбрат убил свою девушку-врача, решив, что она заразила его коронавирусом (фото)

7:43 2 апреля 2020 1246
Антонио и Лорена
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В Италии, которая лидирует по числу заражений коронавирусом в Европе, медбрат Антонио Де Паче задушил свою 27-летнюю девушку-врача Лорену Кваранта. Он сам вызвал полицию на место преступления, заявив, что убил Лорену потому, что она «заразила его коронавирусом». Прибывшие полицейские обнаружили 28-летнего Антонио на полу в крови — он пытался перерезать себе вены. Парня доставили в больницу города Мессина на Сицилии, где работали они с Лореной, и ее коллеги спасли ему жизнь.

Как сообщает издание Daily Mail, проведенные тесты показали, что ни Лорена, ни Антонио инфицированы COVID-19 не были.

За несколько дней до своей гибели Кваранта перепостила у себя в соцсетях сообщение о смерти 41 итальянского врача. И написала, что ситуация в больницах неприемлема, так как медикам не хватает средств индивидуальной защиты. «Мы должны проявлять ответственность и любовь к жизни, как никогда», — писала она.

А Антонио несколько недель назад восхищался в соцсетях своей возлюбленной и ее самоотверженной работой. «Желаю тебе продолжать следовать за своей мечтой. Всегда живи той жизнью, которую ты себе представляла», — написал он.

Число умерших от коронавируса в стране превышает 13 000 человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Италии заразившаяся коронавирусом медсестра покончила с собой из опасений, что стала источником инфекции.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Иванна Сахно

Украинская звезда показала, как выглядит после коронавируса (фото)

«Двухволновое течение болезни»: киевские врачи рассказали о симптомах коронавируса у пациентов

«Двухволновое течение болезни»: киевские врачи рассказали о симптомах коронавируса у пациентов

Ирина Билык

«Карантин продлят до сентября»: Ирина Билык поверила в худшее

Адам Шлезингер

Знаменитый американский музыкант умер от коронавируса в 52 года (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер