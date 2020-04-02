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В Италии медбрат убил свою девушку-врача, решив, что она заразила его коронавирусом (фото)
В Италии, которая лидирует по числу заражений коронавирусом в Европе, медбрат Антонио Де Паче задушил свою 27-летнюю девушку-врача Лорену Кваранта. Он сам вызвал полицию на место преступления, заявив, что убил Лорену потому, что она «заразила его коронавирусом». Прибывшие полицейские обнаружили 28-летнего Антонио на полу в крови — он пытался перерезать себе вены. Парня доставили в больницу города Мессина на Сицилии, где работали они с Лореной, и ее коллеги спасли ему жизнь.
Как сообщает издание Daily Mail, проведенные тесты показали, что ни Лорена, ни Антонио инфицированы COVID-19 не были.
За несколько дней до своей гибели Кваранта перепостила у себя в соцсетях сообщение о смерти 41 итальянского врача. И написала, что ситуация в больницах неприемлема, так как медикам не хватает средств индивидуальной защиты. «Мы должны проявлять ответственность и любовь к жизни, как никогда», — писала она.
А Антонио несколько недель назад восхищался в соцсетях своей возлюбленной и ее самоотверженной работой. «Желаю тебе продолжать следовать за своей мечтой. Всегда живи той жизнью, которую ты себе представляла», — написал он.
Число умерших от коронавируса в стране превышает 13 000 человек.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Италии заразившаяся коронавирусом медсестра покончила с собой из опасений, что стала источником инфекции.
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