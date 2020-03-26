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Заразившаяся коронавирусом медсестра покончила с собой из опасений, что стала источником инфекции

10:30 26 марта 2020 1085
Даниэла Трецци
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Медсестра из больницы Сан-Джерардо в городе Монца, который находится в наиболее пострадавшем от эпидемии итальянском регионе Ломбардия, покончила с собой после того, как выяснилось, что она заражена коронавирусом.

Как сообщает издание Daily Mail, 34-летняя Даниэла Трецци работала в отделении интенсивной терапии. У нее появились симптомы коронавирусной инфекции и с 10 марта она находилась на карантине дома.

После того как тест на заболевание показал положительный результат, женщина испытала стресс и пришла в ужас, решив, что стала источником инфицирования и распространяла коронавирус, заражая других — вместо того, чтобы помогать людям.

В Национальной федерации медсестер Италии выразили соболезнования по случаю трагедии.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве подтверждены еще три случая заболевания коронавирусом.

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