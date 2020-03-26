- 10:52 Вирусная пневмония: Собчак рассказала о болезни матери
- 10:47 Хакеры украли со счетов украинцев более 20 млн гривен: раскрыта преступная схема
- 10:44 И тут ряженые: в сети раскрыли любопытные детали встречи Путина с "больным коронавирусом"
- 10:31 Мошенница выманила у звезды "Дизель Шоу" 70 тысяч долларов
- 10:30 Заразившаяся коронавирусом медсестра покончила с собой из опасений, что стала источником инфекции
- 10:22 Роддом в Виннице закрыли на карантин из-за коронавируса у медсестры
- 10:18 «Роналду лично связался со мной»: художник творит картины футбольных звезд из кристаллов Сваровски
- 10:08 Кто из украинских топ-политиков заразился коронавирусом: полный список (обновляется)
- 10:05 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 10:04 Полицейские будут разыскивать людей, которые контактировали с больными коронавирусом
- 09:55 Парень, облизавший на камеру общественный унитаз, попал в больницу с коронавирусом
- 09:53 Как украинцы борются с коронавирусом: названы продукты для поддержания иммунитета
Заразившаяся коронавирусом медсестра покончила с собой из опасений, что стала источником инфекции
Медсестра из больницы Сан-Джерардо в городе Монца, который находится в наиболее пострадавшем от эпидемии итальянском регионе Ломбардия, покончила с собой после того, как выяснилось, что она заражена коронавирусом.
Как сообщает издание Daily Mail, 34-летняя Даниэла Трецци работала в отделении интенсивной терапии. У нее появились симптомы коронавирусной инфекции и с 10 марта она находилась на карантине дома.
После того как тест на заболевание показал положительный результат, женщина испытала стресс и пришла в ужас, решив, что стала источником инфицирования и распространяла коронавирус, заражая других — вместо того, чтобы помогать людям.
В Национальной федерации медсестер Италии выразили соболезнования по случаю трагедии.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве подтверждены еще три случая заболевания коронавирусом.
Читайте также: Кладбища не справляются, гробы из города вывозят грузовиками: страшные видео из Италии.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..