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Украинская звезда показала, как выглядит после коронавируса (фото)

8:36 2 апреля 2020 369
Иванна Сахно
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Украинская актриса Иванна Сахно, которая работает в Голливуде, порадовала своих поклонников, заявив, что ей уже лучше. Как известно, актрису недавно госпитализировали с коронавирусом.

«Мои симптомы начали угасать и крайних два дня мне уже стало лучше», — поделилась она.

Иванна Сахно

Актриса отметила, что она все еще в самоизоляции, но дома, не в больнице. Иванна так устала быть закрытой, что даже занялась мытьем окон, а еще сделала селфи в окне.

Выглядит актриса бледной и уставшей. Поклонники пожелали Иванне полного выздоровления, а она попросила их беречь себя.

Напомним, что ранее излечилась от коронавируса популярная голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко. Ей госпитализация не понадобилась.

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