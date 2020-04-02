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Красивая и смелая: 45-летняя Виктория Бекхэм снялась для обложки глянца (фото)
45-летняя дизайнер и бывшая певица Виктория Бекхэм поделилась в Instagram снимками, сделанными для журнала Vogue Mexico. Жена экс-футболиста Дэвида Бекхэма призналась, что не была уверена, следует ли это делать во время пандемии коронавируса. Но решила все же рискнуть и отвлечь своих подписчиков от грустных мыслей.
На фото, которые были сделаны в Нью-Йорке несколько месяцев назад, мать четырех детей позирует в соблазнительных позах — и выглядит великолепно. Поклонники в комментариях заверили миссис Бекхэм, что сейчас миру, как никогда, необходима красота. Так что ее пост — весьма актуален.
I didnt know if I should post this or not. A cover that was shot in what now feels like a different reality and time. I had so much fun shooting for @VogueMexico in New York a few months ago with the most incredible team. I hope that our creative industries can keep playing their part in allowing all of us some momentary escapism and inspiration as we live through these unprecedented times. I hold the memory of this shoot day with great happiness and so I decided to share it — and Vogue Mexico have made sure you can download the April issue for free x I hope you enjoy it. x Thank you to @Patti_Wilson @OrlandoPita @FulviaFarolfi @anlestudio @claudiavaldeza @nowopenvic. x VB
Ранее Виктория также сделала фотосессию для греческой версии журнала Vogue.
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