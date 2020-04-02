Красивая и смелая: 45-летняя Виктория Бекхэм снялась для обложки глянца (фото)

Шоу-бизнес

45-летняя дизайнер и бывшая певица Виктория Бекхэм поделилась в Instagram снимками, сделанными для журнала Vogue Mexico. Жена экс-футболиста Дэвида Бекхэма призналась, что не была уверена, следует ли это делать во время пандемии коронавируса. Но решила все же рискнуть и отвлечь своих подписчиков от грустных мыслей.

На фото, которые были сделаны в Нью-Йорке несколько месяцев назад, мать четырех детей позирует в соблазнительных позах — и выглядит великолепно. Поклонники в комментариях заверили миссис Бекхэм, что сейчас миру, как никогда, необходима красота. Так что ее пост — весьма актуален.

Ранее Виктория также сделала фотосессию для греческой версии журнала Vogue.

Читайте также: 49-летняя Клаудиа Шиффер впечатлила стройными ногами в фотосессии для глянца.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter