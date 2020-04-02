- 08:53 «Карантин продлят до сентября»: Ирина Билык поверила в худшее
- 08:36 Украинская звезда показала, как выглядит после коронавируса
- 08:36 Стало известно, во сколько обходится лечение COVID-19 в Украине
- 08:23 Знаменитый американский музыкант умер от коронавируса в 52 года
- 08:18 Доллар и евро снова начали дорожать: сколько стоит валюта
- 08:15 Отмена арендной платы на время карантина: кто сможет сэкономить
- 08:01 Коронавирусом на Закарпатье могут быть заражены уже тысячи людей
- 07:50 «Двухволновое течение болезни»: киевские врачи рассказали о симптомах коронавируса у пациентов
- 07:43 В Италии медбрат убил свою девушку-врача, решив, что она заразила его коронавирусом
- 07:32 Очень вкусные блюда из круп: легкие рецепты
- 07:24 Весна продолжается: синоптики порадовали теплым прогнозом на ближайшие дни
- 07:17 В США от коронавируса умер полуторамесячный младенец
«Двухволновое течение болезни»: киевские врачи рассказали о симптомах коронавируса у пациентов
Медики Александровской больницы Киева, где лечат пациентов с коронавирусом, зафиксировали важную тенденцию развития заболевания. Они называют ее двухволновой, сообщает в Facebook главврач больницы Людмила Антоненко. Напомним, по состоянию на 22:00 1 апреля в Киеве насчитывалось уже 134 случая заболевания коронавирусом, что больше, чем в любом другом регионе страны.
По словам автора поста со ссылкой на заведующих инфекционных отделений больницы Людмилу Минову и Татьяну Гайнутдинову, сначала у пациентов повышается температура тела (это продолжается в течение 2−3 суток), затем происходит якобы улучшение состояния (оно может длиться до 4 суток), после чего появляется кашель.
Пневмония же развивается не ранее 5−7 суток заболевания.
Причем при рентгенографии изменения в легких не всегда заметны, а на компьютерной томографии уже диагностируется пневмония. Она, как правило, двухсторонняя и полисегментарная.
К особой группе риска относятся пациенты с сахарным диабетом и избыточным весом.
Также медики предупредили, что учитывая не слишком ответственное поведение соотечественников, массово нарушающих карантинные ограничения, уже через 2−3 недели Украину ожидает резкий всплеск COVID-19, и, соответственно, увеличение количества пациентов инфекционных отделений больниц.
Напомним, британская медсестра рассказала свою историю о муках пациентов с коронавирусом. А в Украине сеть потрясла история медиков из Могилев-Подольского, которые сутками не отходят от постели больного ребенка.
Медики Александровской больницы, Facebook
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.