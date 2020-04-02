«Двухволновое течение болезни»: киевские врачи рассказали о симптомах коронавируса у пациентов

Здоровье и медицина

Медики Александровской больницы Киева, где лечат пациентов с коронавирусом, зафиксировали важную тенденцию развития заболевания. Они называют ее двухволновой, сообщает в Facebook главврач больницы Людмила Антоненко. Напомним, по состоянию на 22:00 1 апреля в Киеве насчитывалось уже 134 случая заболевания коронавирусом, что больше, чем в любом другом регионе страны.

По словам автора поста со ссылкой на заведующих инфекционных отделений больницы Людмилу Минову и Татьяну Гайнутдинову, сначала у пациентов повышается температура тела (это продолжается в течение 2−3 суток), затем происходит якобы улучшение состояния (оно может длиться до 4 суток), после чего появляется кашель.

Пневмония же развивается не ранее 5−7 суток заболевания.

Причем при рентгенографии изменения в легких не всегда заметны, а на компьютерной томографии уже диагностируется пневмония. Она, как правило, двухсторонняя и полисегментарная.

К особой группе риска относятся пациенты с сахарным диабетом и избыточным весом.

Также медики предупредили, что учитывая не слишком ответственное поведение соотечественников, массово нарушающих карантинные ограничения, уже через 2−3 недели Украину ожидает резкий всплеск COVID-19, и, соответственно, увеличение количества пациентов инфекционных отделений больниц.

Напомним, британская медсестра рассказала свою историю о муках пациентов с коронавирусом. А в Украине сеть потрясла история медиков из Могилев-Подольского, которые сутками не отходят от постели больного ребенка.

Медики Александровской больницы, Facebook

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