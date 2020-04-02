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Украина

Стало известно, как полиция будет проверять самоизоляцию вернувшихся из-за границы украинцев

11:47 2 апреля 2020 154
Полиция
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Украине правоохранители будут выборочно проверять украинцев, вернувшихся из-за рубежа, от которых требуется соблюдение двухнедельного карантина для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, отметив, что тотальный контроль не возможен из-за большого количества вернувшихся в страну соотечественников.

«Будем звонить им и напоминать о требовании находиться дома, выезжать с проверками. Если человека не застанем, составим административный протокол, а он потом заплатит штраф 17 тысяч гривен», — сказал Геращенко и добавил, что за нарушение режима самоизоляции украинцами, вернувшимися из-за рубежа, оштрафованы уже 130 человек.

Полный текст интервью с Антоном Геращенко о ситуации, связанной с карантином из-за коронавируса, читайте на сайте «ФАКТОВ»,

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