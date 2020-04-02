"Разгар эпидемии коронавируса в Украине ожидается 15-25 апреля", — Антон Геращенко

Украина

Поток украинцев, возвращающихся домой из-за рубежа, не иссякает. Эти люди могут быть потенциально опасны, поскольку прибывают из стран, где бушует коронавирус. Контролировать их самоизоляцию должны правоохранители. Как это осуществляется? Насколько защищены сами полицейские, находящиеся в группе риска наравне с медиками? Как будут штрафовать нарушителей карантина? Обо всем этом «ФАКТЫ» поговорили с заместителем министра внутренних дел Антоном Геращенко.

«Мы добились того, что закрыты 99 процентов точек общепита и торговли, не связанной с продуктами»

— Антон, медики и правоохранители непосредственно общаются с возможными носителями вируса. Работники полиции обеспечены средствами защиты?

— Безусловно, сегодня, 1 апреля, ситуацию с обеспечением средствами защиты полицейских не сравнить с той, что была 11 марта, когда Кабмин принимал решение о карантине. В настоящее время в Украину уже прибыло несколько самолетов из Китая, доставивших огромное количество защитных масок, очков, комбинезонов. Их получила в том числе и полиция. Кроме того, МВД делало закупки по своим каналам. Поэтому сейчас можно сказать, что у нас есть необходимый минимальный запас. Министр Аваков поставил задачу: до 10 апреля, когда начнется пик эпидемии (предполагаем самый разгар 15−25 апреля), обеспечить двухнедельный запас защиты каждому полицейскому, который будет контактировать с людьми.

— Что сейчас выдают полицейским, патрулирующим улицы?

— Маску, защищающую органы дыхания, плюс мы постепенно снабжаем их очками. А те, кто будет выезжать на задержания больных, нарушающих режим самоизоляции, обеспечены одноразовыми костюмами биологической защиты.

— Сколько сотрудников полиции заражено коронавирусом?

— У нас 11 заболевших, однако к моменту выхода интервью эта цифра может быть выше. Все сотрудники проинструктированы: если повысилась температура или появились симптомы коронавируса, следует немедленно самоизолироваться.

— Человеку, который может быть инфицирован коронавирусом, за нарушение режима самоизоляции или обсервации грозит ответственность. Первое нарушение — штраф 17 000 гривен, второе — 34 000. Как это реально будет осуществляться?

— Процедура следующая: составляется административный протокол, он направляется в суд. Возможно, судья вызовет в суд того, кого обвиняют в нарушении карантина.

Нами уже составлено более трех тысяч админпротоколов. Большинство — в отношении владельцев кафе, ресторанов, торгово-развлекательных центров, вовремя не закрывших свои заведения. Сейчас мы добились того, что закрыты 99 процентов точек общепита и торговли, не связанной с продуктами, кроме супермаркетов и аптек.

У нас не запрещена работа промышленных предприятий, не запрещена посевная кампания. Но по запретом спортивные состязания, в которых участвует больше 10 человек, нельзя проводить общественные мероприятия, кроме политических, где собирается больше 10 человек. Приостановлена деятельность всех театров и кинотеатров, спортзалов и парикмахерских, школ и вузов и т. д.

— В соцсетях недавно активно обсуждали снимок из коридора здания Нацполиции, где люди вынуждены были стоять в огромной очереди несколько часов, чтобы оформить различные документы, оплатить штраф за неправильную парковку и забрать свой автомобиль после эвакуации. Многие были без медицинских масок, на опасной дистанции. «Где распространяют коронавирус? — В Нацполиции!» — возмутились киевляне.

— Эта фотография — двухнедельной давности. Сейчас все ждут на улице и заходят по одному.

— Соцсети поверг в ужас и снимок, который вы опубликовали на своей странице в Facebook. Вы пояснили: «Тысячи сотрудников МВД спокойно и организованно стоят в очереди на измерение температуры тела, а также запрашиваются на предмет того, нет ли у них, у их родственников повышенной температуры и других признаков ОРВИ».

— Во-первых, это было в первые дни карантина. После этого 70 процентов сотрудников министерства стали работать на удаленном режиме. Во-вторых, стоять на открытом воздухе все же не так страшно. Но мы сделали вывод. С тех пор у нас таких толп нет.

«Уже оштрафованы 130 граждан из тех, кто вернулся из-за рубежа и отказался сидеть дома 14 дней»

— В Украину из-за рубежа возвращаются тысячи сограждан. Как полиция будет контролировать, соблюдают ли они режим самоизоляции?

— Выборочно, поскольку тотальный контроль невозможен. Будем звонить им и напоминать о требовании находиться дома, выезжать с проверками. Если человека не застанем, составим административный протокол, а он потом заплатит штраф 17 тысяч гривен. На сегодняшний день уже оштрафованы 130 граждан (из тех, кто вернулся из-за рубежа и отказался сидеть дома 14 дней) за нарушение режима самоизоляции.

— Министр Аваков был горячим сторонником введения чрезвычайного положения в стране, сейчас он от этой идеи отказался. Почему изменилась его точка зрения?

— Мы решили, что сегодня, судя по темпам развития эпидемии, достаточно карантина и режима чрезвычайной ситуации.

— 31 марта он сказал, что карантин может быть продлен на два месяца.

— Не на два месяца, а до 15 мая.

— Почему он выступил с такой инициативой, а не министр здравоохранения или глава Кабмина?

— Министр внутренних дел является государственным деятелем. Он имеет свою точку зрения, свою позицию и вправе делать такие заявления.

— Аваков — сторонник жестких мер. Аналитики все чаще с тревогой говорят о том, что под шумок, вызванный карантином, Украина рискует превратиться в полицейское государство.

— Карантин предусматривает определенные ограничения и накладывает на граждан определенную ответственность за его нарушение. Во многих европейских странах сейчас вообще запрещено на улицу выходить дольше, чем на полчаса: выгулять собаку либо зайти в продуктовый магазин или аптеку. Поэтому, извините, но меры, принятые в Украине, и меры в Испании и Италии, где нужно иметь специальное разрешение на выход из дома, просто несравнимы.

— Самый главный вопрос сегодня: хватит ли у нас врачей в разгар эпидемии.

— Это будет зависеть от того, насколько государство и местные власти обеспечат медиков средствами защиты и насколько нам удастся сдержать масштаб эпидемии. В Китае, Италии и Испании минимум 20, а то и 30 процентов медиков заражались коронавирусом во время борьбы за жизнь пациентов.

— А правоохранителей?

— Правоохранителей будет достаточно.

К слову, мы констатируем, что примерно на треть снизился уровень преступности в стране. Это объективные цифры. Во-первых, многие преступники тоже понимают, что не стоит рисковать здоровьем. Во-вторых, уменьшилось количество поздних посетителей торговых центров, ресторанов и кафе. К тому же из-за того, что заведения не работают, стало меньше драк, которые раньше случались возле этих точек. В-третьих, сократилось число квартирных краж, ведь люди сидят дома.

— Недавно Аваков заявил, что полиция в качестве крайней меры может применять принудительную госпитализацию и проведение обязательных тестов на коронавирус для определения, действительно ли пациент выздоровел. Такая практика уже была?

— Пока люди добровольно соглашаются на госпитализацию, если медики на этом настаивают.

Напомним, что Кабинет министров решил ужесточить карантинные ограничения в Украине. Соответствующие предложения были озвучены на заседании правительства 1 апреля. В частности, такими мерами хотят предотвратить распространение коронавируса во время пасхальных праздников, на которые ожидается пик заболеваемости.

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