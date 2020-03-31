В Киеве любителей пикников решили наказывать гривней: Кличко озвучил суммы штрафов

Украина

Во время карантина в Киеве за пикники в парках будут штрафовать на суммы от 1700 до 3400 гривен. Об этом на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко, который неоднократно призывал киевлян отказаться от прогулок в парки и пикников на природе.

По его словам, в отношении тех, кто устраивает пикники в парках и зонах отдыха, протоколы должна составлять полиция. К контролю за поведением в парках подключаются уже коммунальные службы, работники благоустройства, муниципальная стража и другие службы.

«Они будут составлять протоколы и выписывать штрафы от 1700 до 3400 гривен за нарушение правил благоустройства. Тем, кому не дошло, что в городе введены ограничения», — уточнил мэр.

Кличко также добавил, что за первое нарушение карантина, самоизоляции или обсервации будут штрафовать на 17 тысяч гривен, за второе — на 34 тысячи гривен. За третье нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, ранее представитель МВД заявлял, что за нахождение на улице без маски и приготовление шашлыков в парке или другом разрешенном месте штрафы выписываться не будут. Полицейские могут провести только профилактическую беседу.

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