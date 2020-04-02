Тренер побежденного украинским боксером россиянина заразился коронавирусом (фото)

Спорт

У российского тренера по боксу Антона Кадушина диагностирован коронавирус. Специалист находился в составе сборной России на лицензионном олимпийском турнире в Лондоне, но после запрета на проведение в Великобритании всех спортивных соревнований в середине марта вернулся домой.

«Хочу всех призвать к спокойствию и не поддаваться панике. Первые симптомы появились 25 марта, утром, поднялась температура 37,5 и сопровождалась сильной ломотой в теле и суставах, особенно в ногах. Вызвал скорую, сказал, что прилетел из Лондона 18 марта. Приехала скорая, сделали тест. Температура по ночам поднималась до 38, из симптомов был только заложен нос, кашля не было, отдышки и затруднения дыхания тоже. На фоне температуры 38 очень сильно болела голова. 28 марта мне позвонили и сказали, что мой мазок дал положительный результат. Приехали врачи, заполнили бумаги на карантин и сделали фото, взяли мазки у супруги и дочки. На сегодняшний день состояние мое оцениваю стабильным, температура прыгает от 38,4 по ночам и до 36,7 днём. Промываю нос мироместином и аквамарисом, с температурой борюсь Ибуклином, дышу физраствором через небулайзер. Все зависит от вашего иммунитета, думайте о хорошем и не поддавайтесь панике, меньше смотрите телевизор и всякие СМИ об этом вирусе, они тоже сильно нагнетают обстановку. Берегите себя, всё будет хорошо», — написал Кадушин на своей странице в Instagram.

Все бы ничего, но россиянин, который являлся наставником умершего после боя в прошлом году Максима Дадашева, а сейчас тренирует Сергея Воробьева, в начале февраля проигравшего украинцу Карену Чухаджяну и заразившего нашего соотечественника гепатитом А, встречался в Лондоне с украинским супертяжом Александром Усиком и фотографировался с ним. Соответственно, по всем правилам, теперь крымчанин должен уйти в самоизоляцию, поскольку может быть потенциальным носителем коронавируса.

Примечательно, что сам Кадушин, выставляя 17 марта фото с Усиком, написал, что никакого коронавируса нет. Но карма, как говорится, настигла самоуверенного россиянина…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый турецкий вратарь Рюшту Речбер госпитализирован с коронавирусом и находится в критическом состоянии.

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