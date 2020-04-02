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Происшествия

Кровавая драма на Киевщине: мужчина устроил стрельбу и взорвал гранату (фото)

14:29 2 апреля 2020 299
На месте происшествия
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В селе Жоравка Яготинского района Киевской области местный житель попытался решить конфликт с помощью пистолета и гранаты, но в результате погиб сам. Ранее сильный взрыв произошел в жилом доме на Харьковщине.

Как сообщает Национальная полиция Киевской области, 59-летний мужчина пришел к директору фермерского предприятия просить деньги на лечение. С собой он взял самодельный пистолет и гранату.

Собеседники вышли на улицу, тогда мужчина достал пистолет и выстрелил директору в живот. На шум выбежали люди, и в этот момент у злоумышленника взорвалась в руках граната, — он погиб на месте.

При взрыве получил травмы юрист компании, его госпитализировали вместе с раненым директором.

Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что в селе на Полтавщине взорвался дом.

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