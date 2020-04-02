- 15:06 Высаживали из поезда и не брали в маршрутки: сеть потрясла история украинской медсестры
- 15:06 В городе паника: мэр Монастыриска заявил о закрытии единственной газовой заправки
- 14:57 Можно ли заниматься сексом во время пандемии: отвечают британские эксперты
- 14:36 Отмена ВНО и карантин до мая: в Минобразования опровергли очередной фейк
- 14:29 Кровавая драма на Киевщине: мужчина устроил стрельбу и взорвал гранату
- 14:26 На Виннитчине первый человек вылечился от коронавируса
- 14:22 "Разгар эпидемии коронавируса в Украине ожидается 15-25 апреля", — Антон Геращенко
- 14:21 Очень похожи: дочь Заворотнюк показала долгожданное фото
- 14:19 Украина – Португалия: онлайн-видеотрансляция полуфинала ЧЕ по FIFA 20
- 14:17 Бюджет не обсудили даже в Кабмине: экс-министр Уманский рассказал о странном решении Шмыгаля
- 14:03 Осадков не ждите: синоптик уточнила прогноз на ближайшие дни
- 13:55 Как бороться с симптомами вирусных заболеваний: аптечка украинца на карантине
Кровавая драма на Киевщине: мужчина устроил стрельбу и взорвал гранату (фото)
В селе Жоравка Яготинского района Киевской области местный житель попытался решить конфликт с помощью пистолета и гранаты, но в результате погиб сам. Ранее сильный взрыв произошел в жилом доме на Харьковщине.
Как сообщает Национальная полиция Киевской области, 59-летний мужчина пришел к директору фермерского предприятия просить деньги на лечение. С собой он взял самодельный пистолет и гранату.
Собеседники вышли на улицу, тогда мужчина достал пистолет и выстрелил директору в живот. На шум выбежали люди, и в этот момент у злоумышленника взорвалась в руках граната, — он погиб на месте.
При взрыве получил травмы юрист компании, его госпитализировали вместе с раненым директором.
Ведется следствие.
Ранее сообщалось, что в селе на Полтавщине взорвался дом.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»