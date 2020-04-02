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В городе паника: мэр Монастыриска заявил о закрытии единственной газовой заправки (фото)

15:06 2 апреля 2020 35
В городе паника: мэр Монастыриска заявил о закрытии единственной газовой заправки (фото)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Монастыриске Тернопольской области, где по состоянию на 1 апреля насчитывалось 77 инфицированных COVID-19 (в т.ч. 32 медика и мэр города) закрыли единственную газогаправочную станцию. Об этом в своем Facebook написал инфицированный городской голова Андрей Старух, опубликовав фото, присланные ему местным жителями.

По его словам, это усиливает панические настроения в городе, поскольку большинство автомобилей коммунальных служб работало именно на газовом топливе.

«Где должны заправиться автомобили? Каким образом обеспечивать жизнедеятельность? Как привезти лекарства, средства защиты, продукты питания?», — задает он риторические вопросы, требуя прямого вмешательства в ситуацию областных и центральных властей.

Напомним, накануне жители Монастыриского района записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому. Главу государства призвали вмешаться в ситуацию, и распорядиться об ужесточении карантинных мер, а также об обеспечении местной больницы, в которой отсутствует даже инфекционное отделение, соответствующими средствами защиты.

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