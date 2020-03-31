Украина

Мэр райцентра на Тернопольщине признался, что заражен коронавирусом

В Тернопольской области, где власти ужесточили правила пребывания в общественных местах, коронавирус диагностировали у мэра райцентра Монастыриска Андрея Старуха.

Об этом градоначальник сообщил лично в Facebook.

«Лабораторный анализ подтвердил у меня положительный результат на COVID 19. У моего заместителя Андрея Гладыша, с которым мы вместе сдавали анализы, результат отрицательный, он здоров», — написал Старух.

Также мэр добавил, что последний месяц чувствовал себя хорошо, ни разу не было ни повышенной температуры, ни других симптомов. Кроме того, его близкие чувствуют себя «нормально» и, согласно утверждению медиков, имеют все шансы перенести заболевание без особых тягот.

Мэр призвал горожан не паниковать и соблюдать карантин. Сам он намерен удалиться на двухнедельную самоизоляцию.

«Обязанности не отменяет даже болезнь. Борьба с эпидемией продолжается, эти дни вынужденно дистанционно», — добавил мэр райцентра.

Напомним, что по словам заместителя главы Монастыриской РГА Павла Дроня, по состоянию на 17:00 в районе зафиксировано 68 инфицированных, из них 29 медработников, 5 детей, 2 госслужащие, 2 полицейские, 1 священник, 1 завдетсадом, 1 учитель, 1 спасатель.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на десять часов вечера вторника, 31 марта, в Украине подтверждены 645 случаев COVID-19. Зафиксированы 17 случаев с летальным исходом и 10 случаев выздоровления пациентов.

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