Украина

Боевики "ДНР" и ЛНР" огласили список украинских заложников, которых готовы вернуть

СМИ обнародовали информацию о том, кого оккупационные администрации отдельных регионов Донецкой и Луганской областей могут передать на подконтрольные Украине территории в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Так, «Радио Свобода» сообщает, что список ОРДО выглядит следующим образом:

Алакоз Александр Федорович 26.07.1991 г. р .;

.; Гриненко Николай Николаевич 09.06.1998 г. р .;

.; Илюхин Николай Викторович 25.11.1959 г. р .;

.; Карась Владимир Владимирович 29.06.1968 г. р .;

.; Костев Евгений Игоревич 05.05.1980 г. р .;

.; Помеляйко Александр Владимирович 21.09.1986 г. р .;

.; Садовский Александр Петрович 12.05.1976 г. р .;

.; Шайдов Виктор Анатольевич 27.10.1970 г. р .

Со стороны ОРЛО в список включены следующие люди:

Желдак В. А.

Можаев В. В.

Мироныч С. В.

Полозов Н. Н.

Попова А. А.

Русинов С.В.

Сливка И. Д.

Сливка А. Д.

Табачный А. Е.

Штиль А. П.

Яковенко А. А.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Минске на заседании Трехстороннем контрактной группе в марте договорились о доступе представителей Красного Креста к украинцам, содержащимся на неподконтрольных территориях.

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