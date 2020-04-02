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Боевики "ДНР" и ЛНР" огласили список украинских заложников, которых готовы вернуть
СМИ обнародовали информацию о том, кого оккупационные администрации отдельных регионов Донецкой и Луганской областей могут передать на подконтрольные Украине территории в рамках обмена удерживаемыми лицами.
Так, «Радио Свобода» сообщает, что список ОРДО выглядит следующим образом:
-
Алакоз Александр Федорович
26.07.1991 г. р.;
-
Гриненко Николай Николаевич
09.06.1998 г. р.;
-
Илюхин Николай Викторович
25.11.1959 г. р.;
-
Карась Владимир Владимирович
29.06.1968 г. р.;
-
Костев Евгений Игоревич
05.05.1980 г. р.;
-
Помеляйко Александр Владимирович
21.09.1986 г. р.;
-
Садовский Александр Петрович
12.05.1976 г. р.;
-
Шайдов Виктор Анатольевич
27.10.1970 г. р.
Со стороны ОРЛО в список включены следующие люди:
- Желдак В. А.
- Можаев В. В.
- Мироныч С. В.
- Полозов Н. Н.
- Попова А. А.
- Русинов С.В.
- Сливка И. Д.
- Сливка А. Д.
- Табачный А. Е.
- Штиль А. П.
- Яковенко А. А.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Минске на заседании Трехстороннем контрактной группе в марте договорились о доступе представителей Красного Креста к украинцам, содержащимся на неподконтрольных территориях.
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