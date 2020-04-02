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Украина

Боевики "ДНР" и ЛНР" огласили список украинских заложников, которых готовы вернуть

15:24 2 апреля 2020 355
Узник
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

СМИ обнародовали информацию о том, кого оккупационные администрации отдельных регионов Донецкой и Луганской областей могут передать на подконтрольные Украине территории в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Так, «Радио Свобода» сообщает, что список ОРДО выглядит следующим образом:

  • Алакоз Александр Федорович 26.07.1991 г. р .;
  • Гриненко Николай Николаевич 09.06.1998 г. р .;
  • Илюхин Николай Викторович 25.11.1959 г. р .;
  • Карась Владимир Владимирович 29.06.1968 г. р .;
  • Костев Евгений Игоревич 05.05.1980 г. р .;
  • Помеляйко Александр Владимирович 21.09.1986 г. р .;
  • Садовский Александр Петрович 12.05.1976 г. р .;
  • Шайдов Виктор Анатольевич 27.10.1970 г. р.

Со стороны ОРЛО в список включены следующие люди:

  • Желдак В. А.
  • Можаев В. В.
  • Мироныч С. В.
  • Полозов Н. Н.
  • Попова А. А.
  • Русинов С.В.
  • Сливка И. Д.
  • Сливка А. Д.
  • Табачный А. Е.
  • Штиль А. П.
  • Яковенко А. А.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Минске на заседании Трехстороннем контрактной группе в марте договорились о доступе представителей Красного Креста к украинцам, содержащимся на неподконтрольных территориях.

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