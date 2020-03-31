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«Были некоторые сложности»: Ермак рассказал, когда может состояться обмен пленными
В ближайшие недели может начаться обмен пленными с квази-образованиями «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщает РБК-Украина.
«Сегодня финализируются списки, они обновляются. Были некоторые сложности, ведь не были допущены представители Красного Креста… Но мы получили подтверждение о немедленном отправлении туда представителей Красного Креста. Я очень надеюсь, что, может, через неделю, через 10 дней, может, через две недели мы уже начнем проводить эти обмены», — сказал на брифинге глава Офиса президента Андрей Ермак.
Он заявил, что подготовка обмена продолжается, но она осложнена ситуацией с пандемией коронавируса.
Ранее сообщалось, что, по информации народного депутата Мустафы Джемилева, Украина включила в списки на обмен крымских татар, но россияне категорически против их освобождения.
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