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Украина

«Были некоторые сложности»: Ермак рассказал, когда может состояться обмен пленными

16:46 31 марта 2020 64
Андрей Ермак
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В ближайшие недели может начаться обмен пленными с квази-образованиями «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщает РБК-Украина.

«Сегодня финализируются списки, они обновляются. Были некоторые сложности, ведь не были допущены представители Красного Креста… Но мы получили подтверждение о немедленном отправлении туда представителей Красного Креста. Я очень надеюсь, что, может, через неделю, через 10 дней, может, через две недели мы уже начнем проводить эти обмены», — сказал на брифинге глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он заявил, что подготовка обмена продолжается, но она осложнена ситуацией с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что, по информации народного депутата Мустафы Джемилева, Украина включила в списки на обмен крымских татар, но россияне категорически против их освобождения.

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