Украина

Правоохранители, которые утром в четверг, 2 апреля, провели обыски у волонтера Марии Бурдун, пришли к ней в 6 часов утра, поставили лицом к стене и надели на нее наручники.

«Через глазок я увидела полное маски-шоу, которые долго на мои вопросы о том, кто они и зачем пришли, пытались рассказывать, что они противодействую кражам в районе», — рассказывает Мария Бурдун. По ее словам, одновременно полиция устроила обыск в частном доме, где живет мать Марии. «Вывернули абсолютно все шкафы», — сказала волонтер и рассказала о том, что помимо телефонов интересовало силовиков.

У нее, в частности, изъяли подаренный в 2015 году осколок «Града», раскрашенные гильзы, а также саблю. «В туалете следователь нашел дустовое мыло, которое было очень старое и почти не пахло. В протоколе отметили, что изъяли вещество, похожее на пластид», — сказала Мария Бурдун и добавила, что не удивится, если скоро начнут рассказывать, что у волонтера, «которого подозревают в отношении к общению с Владиславом Грищенко („Буча“)» нашли вещество, похожее на пластид.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в январе 2020 года по естественным причинам умер бизнесмен из Ивано-Франковска, в покушении на которого полиция подозревает ветеранов АТО Владислава Грищенко и его супругу Инну Грищенко («Пума»).

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