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К известному волонтеру пришли с обыском: первые детали
В четверг, 2 апреля, правоохранители пришли с обысками к известному волонтеру Марии Бурдун. Не исключено, что следственные действия связаны с делом, в котором фигурирует ветеран АТО Инна Грищенко.
Об обысках, в том числе и на даче, Мария сообщила в социальных сетях.
В комментариях под своим постом она написала Инне Грищенко: «Мне с тобой нельзя». «По моему делу?» — спросила Грищенко. «Да», — ответила Бурдун.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Инна Грищенко рассказывала, что познакомилась с фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета уже после его гибели.
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