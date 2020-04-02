27.44 / 28.02 29.70 / 30.58
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

К известному волонтеру пришли с обыском: первые детали

9:04 2 апреля 2020 181
Мария Бурдун
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В четверг, 2 апреля, правоохранители пришли с обысками к известному волонтеру Марии Бурдун. Не исключено, что следственные действия связаны с делом, в котором фигурирует ветеран АТО Инна Грищенко.

Об обысках, в том числе и на даче, Мария сообщила в социальных сетях.

В комментариях под своим постом она написала Инне Грищенко: «Мне с тобой нельзя». «По моему делу?» — спросила Грищенко. «Да», — ответила Бурдун.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Инна Грищенко рассказывала, что познакомилась с фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета уже после его гибели.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

погода солнечная

Апрель порадует теплом: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

Мария Бурдун

К известному волонтеру пришли с обыском: первые детали

Иванна Сахно

Украинская звезда показала, как выглядит после коронавируса (фото)

Маленький пациент

Стало известно, во сколько обходится лечение COVID-19 в Украине

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер