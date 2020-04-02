Украина

К известному волонтеру пришли с обыском: первые детали

В четверг, 2 апреля, правоохранители пришли с обысками к известному волонтеру Марии Бурдун. Не исключено, что следственные действия связаны с делом, в котором фигурирует ветеран АТО Инна Грищенко.

Об обысках, в том числе и на даче, Мария сообщила в социальных сетях.

В комментариях под своим постом она написала Инне Грищенко: «Мне с тобой нельзя». «По моему делу?» — спросила Грищенко. «Да», — ответила Бурдун.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Инна Грищенко рассказывала, что познакомилась с фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета уже после его гибели.

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