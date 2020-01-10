Стало известно о смерти пострадавшего по нашумевшему делу ветеранов АТО супругов Грищенко

Происшествия

В громком деле, по которому были задержаны ветераны АТО Владислав Грищенко («Буча») и Инна Грищенко («Пума»), неожиданный поворот. Бизнесмен из Ивано-Франковской области, в покушении на которого подозревали супружескую пару, скончался 9 января. По предварительным данным, 61-летний Михаил Чекурак умер по естественным причинам.

О новых подробностях в деле адвокат Владислава Грищенко Виталий Ковальчук рассказал в комментарии «Украинской правде».

Напомним, доброволец АТО Владислав Грищенко был задержан в сентябре 2019 года. Его супруга Инна (позывной «Пума») сначала проходила по делу как свидетельница, а потом также стала подозреваемой и в ноябре 2019-го была взята под стражу. Следствие выдвинуло версию, что супруги Грищенко, выполняя заказ некоего третьего лица, летом 2018 года изготовили взрывчатку, прикрепили ее к машине ивано-франковского бизнесмена, но взрыв не случился, поскольку предполагаемая жертва вовремя распознала угрозу.

В ходе следствия звучали предположения, что Инну и Владислава Грищенко могут попробовать связать еще и с другим громким делом — об убийстве Павла Шеремета в Киеве. Якобы супруги могли изготовить взрывное устройство и для убийства журналиста. Пока что подозрения семье Грищенко предъявлены исключительно по инциденту в Ивано-Франковской области.

Фото Повернись живим/Facebook

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter