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Украина

В перинатальном центре Ивано-Франковска умерла еще одна роженица с подозрением на COVID-19

18:36 2 апреля 2020 774
медик
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Ивано-Франковске, где 30 марта областном роддоме умерла роженица, у другой роженицы и врача роддома лабораторно подтвердили заражение коронавирусом.

Об этом на брифинге рассказала начальник управления здравоохранения Ивано-Франковского горсовета Мария Бойко, передает «Укринформ».

По ее словам, вскрытие показало у родившей женщины двухстороннюю пневмонию. У умершей были отобраны биометариалы для исследования на COVID-19. Лабораторное подтверждение инфекции получили. У женщины родился недоношенный ребенок. Он находится в реанимации в состоянии средней тяжести.

У врача городского родильного центра, у которого диагностировали COVID-19, экспресс-тестны на коронавирус были отрицательными. ПЦР-тест оказался позитивным.
Всех, кто контактировал с больной роженицей, хотят протестировать на COVID-19.

Сейчас на Прикарпатье лабораторно подтверждены 74 случая коронавируса, из них пять — летальные.

А в Харьковской области, по информации облгосадминистрации, в течение 2 апреля количество больных с коронавирусом выросло до 15. Один мужчина умер. Среди тех, у кого подозревают инфекцию, ребенок дошкольного возраста из Лозовой, который вернулся из-за границы и находится в самоизоляции, и 30-летний мужчина.

Напомним, 30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре умерли две женщины, у которых лабораторно подтвердили COVID-19. Одна из них — 37-летняя роженица, у ее ребенка наличие коронавируса пока не выявлено. Родственники считают, что женщина заразилась в роддоме. Вторая умершая — 60-летняя женщина, которой 3 марта провели гинекологическую операцию.

По состоянию на 10:00 2 апреля в Украине, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров, в общем подтверждено 804 случая COVID-19, зафиксировано 20 летальных случаев, 13 человек выздоровели.

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