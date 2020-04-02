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Лишний и слегка нетрезвый пассажир чуть не спровоцировал драку в киевском трамвае (видео)
В Киеве, где в связи с карантином закрыто метро и не ходит общественный транспорт, кроме определенных маршрутов, в одном из трамваев между пассажирами возник конфликт.
Нетрезвый мужчина отказался выходить из трамвая, несмотря на то, что он оказался лишним. Напомним, в столице разрешено перевозить пассажиров в общественном транспорте, исходя из количества один человек на два сидячих места.
Водитель и остальные пассажиры просили «лишнего» выйти, чтобы трамвай мог отправиться, но он возмущался, употреблял нецензурные слова, угрожал. Скандал продолжался довольно долго.
Видео опубликова «Киев Оперативный».
Внимание! На видео нецензурная лексика!
Как сообщали «ФАКТЫ» в Киеве с 23 марта общественный транспорт перевозит только медиков, силовиков, сотрудников продуктовых магазинов и стратегических предприятий. Люди ездят по спецпропускам. Все пассажиры должны быть в масках.
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