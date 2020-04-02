Привет с Яворовского полигона: во двор жителей Львовщины залетел снаряд

Происшествия

В четверг, 2 апреля, в селе Верещица Яворовского района Львовской области на территорию частного двора упал учебный снаряд. Напомним, в средине марта в России боевой вертолет Минобороны РФ случайно дал залп по жилому дому в Чите.



Как сообщили в Министерстве обороны, во двор жилого дома упал учебно-практический снаряд, без боевого заряда.



Боеприпас не разорвался. Жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работали представители Военной службы правопорядка в ВСУ, Нацполиции и службы спасения. Все обстоятельства выясняются.



В Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного сообщили, что сегодня на полигоне проходили учебные стрельбы из средств противовоздушной обороны, передает «Гал-инфо».



Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пророссийские боевики обстреляли дома мирных жителей в Верхнеторецком Донецкой области.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter