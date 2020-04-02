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Происшествия

Привет с Яворовского полигона: во двор жителей Львовщины залетел снаряд

23:06 2 апреля 2020 140
снаряд
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В четверг, 2 апреля, в селе Верещица Яворовского района Львовской области на территорию частного двора упал учебный снаряд. Напомним, в средине марта в России боевой вертолет Минобороны РФ случайно дал залп по жилому дому в Чите.

Как сообщили в Министерстве обороны, во двор жилого дома упал учебно-практический снаряд, без боевого заряда.

Боеприпас не разорвался. Жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работали представители Военной службы правопорядка в ВСУ, Нацполиции и службы спасения. Все обстоятельства выясняются.

В Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного сообщили, что сегодня на полигоне проходили учебные стрельбы из средств противовоздушной обороны, передает «Гал-инфо».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пророссийские боевики обстреляли дома мирных жителей в Верхнеторецком Донецкой области.

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