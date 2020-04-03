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Жизнь после пандемии: Анджелина Джоли рассказала, где продолжит учебу ее старший сын

2:36 3 апреля 2020 29
Анджелина Джоли
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В связи с распространением в мире коронавируса приемный сын голливудской звезды Анджелины Джоли вернулся в конце марта домой в Лос-Анджелес из Южной Кореи, где проходил обучение в университете Енсе.

Учебное заведение временно закрылось из-за эпидемиологической обстановки в стране, поэтому юноша пока что продолжит обучение дистанционно.

Своими мыслями по поводу сложившейся ситуации, а также жизни после окончания пандемии Анджелина Джоли поделилась со старейшим и известнейшим корейским изданием DongA Daily, пишет «Семь дней».

«Я очень довольна, что Мэддокс выбрал именно этот университет. Сейчас ВУЗ, конечно же, закрыт из-за пандемии. Но сын не планирует менять учебное заведение. Он вернется обратно, как только ситуация разрешится. Это время он использует, чтобы подтянуть знания по корейскому и русскому языкам», — сказала она.

Также актриса рассказала, что последнее время испытывает очень сложные эмоции. С одной стороны, она сопереживает жертвам бушующей в мире пандемии. А с другой — не может не радоваться хотя бы временному возвращению к ней старшего сына Мэддокса.

«Мое сердце разрывается на части при мысли о людях в Корее и по всему миру, которые пострадали из-за коронавируса», — сказала Джоли, в доме которой теперь снова живут все шесть ее биологических и приемных детей.

Также она высказала надежду, что все страны мира, объединив усилия, знания и ресурсы, смогут победить эту болезнь. Кроме того, Джоли призвала помочь нуждающимся в этих сложных обстоятельствах. И, чтобы подать пример, она лично пожертвовала 1 миллион долларов в фонд No Kid Hungry, помогающий снабжать бесплатной едой нуждающихся детей.

«Только вместе у нас это получится. Надеюсь, что все это напомнит людям, как важно работать сообща», — заявила актриса.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, чем занята Анджелина Джоли на карантине.

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