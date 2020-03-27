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- 10:06 На карантине: Анджелина Джоли будит детей рано утром и заставляет учиться
На карантине: Анджелина Джоли будит детей рано утром и заставляет учиться (фото)
Голливудская актриса Анджелина Джоли, как и миллионы других американцев, сидит дома на карантине из-за коронавируса вместе со всеми своими детьми. Ее старший сын Мэддокс недавно вернулся в США из Южной Кореи. Семестр в сеульском Университете Йонсе, куда он поступил летом прошлого года изучать биохимию и биотехнологии, завершился досрочно из-за пандемии коронавируса, и 18-летний студент приехал домой.
Как пишет издание People, дожидаясь возобновления занятий, Мэддокс усердно подтягивает свои знания корейского языка, а также учит русский язык. Его младшие братья и сестры также не сидят без дела. Джоли, которая опасается, что дети могут отстать от школьной программы, каждое утро рано будит 16-летнего Пакса, 15-летнюю Захару, 13-летнюю Шайло (вынужденную сейчас ходить на костылях) и 11-летних двойняшек Нокса и Вивьен, и заставляет их делать уроки.
Анджелина заботится не только своих, но и о чужих детях. 44-летняя кинозвезда пожертвовала миллион долларов организации No Kid Hungry, которая предоставляет еду малоимущим детям, оставшихся без бесплатных школьных обедов из-за карантина.
Ранее Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери перенесли недавно операции.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».