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Коронавирус наступает: во Львовской области зафиксировали еще четыре подозрения на COVID-19
Во Львовской области, где на днях выздоровела женщина, у которой диагностировали коронавирус, вечером в четверг, 2 апреля, с подозрением на коронавирусную инфекцию обратились еще 4 человека.
Об этом сообщили на странице в Facebook представители областной государственной администрации.
Отмечается, что указанные пациенты проживают в Турковском районе и городе Львове.
Также в сообщении указывается, что в данный момент на лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице находится 41 человек.
Состояние всех госпитализированных — средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У 4-х пациентов состояние тяжелое. 1 пациент на аппарате ИВЛ.
Кроме того, самоизолировались 147 человека.
В целом во Львовской области за все время с подозрением COVID-19 обратилось 287 человек, выписаны 99 пациентов.
По состоянию на вечер четверга во Львовской области с коронавирус подозревают у 88 человек. У 12 пациентов тест на коронавирус оказался положительным. Три человека находятся на лечении в отделении интенсивной терапии, два пациента выздоровели.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что к вечеру второго апреля в Украине подтверждены 897 случаев COVID-19. Из них 22 пациента умерли, 19 удалось выздороветь.
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