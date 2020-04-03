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Украина

Коронавирус наступает: во Львовской области зафиксировали еще четыре подозрения на COVID-19

5:53 3 апреля 2020 42
COVID-19
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Во Львовской области, где на днях выздоровела женщина, у которой диагностировали коронавирус, вечером в четверг, 2 апреля, с подозрением на коронавирусную инфекцию обратились еще 4 человека.

Об этом сообщили на странице в Facebook представители областной государственной администрации.

Отмечается, что указанные пациенты проживают в Турковском районе и городе Львове.

Также в сообщении указывается, что в данный момент на лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице находится 41 человек.

Состояние всех госпитализированных — средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У 4-х пациентов состояние тяжелое. 1 пациент на аппарате ИВЛ.

Кроме того, самоизолировались 147 человека.

В целом во Львовской области за все время с подозрением COVID-19 обратилось 287 человек, выписаны 99 пациентов.

По состоянию на вечер четверга во Львовской области с коронавирус подозревают у 88 человек. У 12 пациентов тест на коронавирус оказался положительным. Три человека находятся на лечении в отделении интенсивной терапии, два пациента выздоровели.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что к вечеру второго апреля в Украине подтверждены 897 случаев COVID-19. Из них 22 пациента умерли, 19 удалось выздороветь.

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