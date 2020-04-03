Украина

Тепло и солнечно: синоптики порадовали прогнозом погоды на ближайшие дни

Как и обещали синоптики, в Украину идет потепление — дневные температуры вернутся к привычным для апреля значениям, а ночные морозы отступят.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в пятницу, 3 апреля, по всей территории страны будет облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Ночью прогнозируется от плюс 1 до плюс 4 градусов. Днем столбики термометров покажут от плюс 10 до плюс 14 градусов.

В Киеве пятница отметится переменной облачностью и ночным похолоданием. Днем ожидается до +14 градусов.

В субботу, 4 апреля, днем на западе столбики термометров покажут 10−12 градусов тепла, на юге и востоке температура воздуха поднимется до отметок +15−16 градусов тепла.



Напомним, в марте в Киеве зафиксировали несколько температурных рекордов, а вот апрель может взять «температурную передышку». Настоящее тепло ожидается после Пасхи.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter