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Тепло и солнечно: синоптики порадовали прогнозом погоды на ближайшие дни
Как и обещали синоптики, в Украину идет потепление — дневные температуры вернутся к привычным для апреля значениям, а ночные морозы отступят.
По прогнозу Украинского гидрометцентра, в пятницу, 3 апреля, по всей территории страны будет облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Ночью прогнозируется от плюс 1 до плюс 4 градусов. Днем столбики термометров покажут от плюс 10 до плюс 14 градусов.
В Киеве пятница отметится переменной облачностью и ночным похолоданием. Днем ожидается до +14 градусов.
В субботу, 4 апреля, днем на западе столбики термометров покажут 10−12 градусов тепла, на юге и востоке температура воздуха поднимется до отметок +15−16 градусов тепла.
Напомним, в марте в Киеве зафиксировали несколько температурных рекордов, а вот апрель может взять «температурную передышку». Настоящее тепло ожидается после Пасхи.
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