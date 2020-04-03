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США бьют рекорды по смертности от коронавируса
В то время, как число инфицированных коронавирусом в мире превысило миллион человек, наиболее серьезная ситуация наблюдается в США. Вирус здесь распространяется со стремительной скоростью. 1 апреля, по данным Университета Джона Хопкинса, в стране был установлен печальный мировой рекорд — 1243 смерти за сутки.
За последние сутки в Соединенных Штатах было зарегистрировано 911 смертей.
Как пишет USA Today, общее число умерших от COVID-19 в США превысило 6000 человек. 2 468 из них — в штате Нью-Йорк. А общее число зараженных — 245 тысяч. И пик пандемии, как сообщают ученые, еще не достигнут.
В первую пятерку стран, где коронавирус распространяется быстрее всего, входят Италия (по официальным данным число жертв здесь уже превысило 13 тысяч человек), Испания (более 10 тысяч умерших), а также Германия и Франция.
Между тем в Украине зарегистрировано 897 инфицированных. 19 человек выздоровели, 22 — умерли.
фото Daily Mail
Ранее «ФАКТЫ» писали — Хроники коронавируса: более миллиона зараженных и почти 52 тысячи умерших.
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